【APEC 拜習會】白宮國安官員轉述：拜登要習近平尊重、並與台灣勝選者合作

「拜習會」在舊金山時間15日(台灣時間16日清晨) 落幕,白宮國安會印太事務協調官康貝爾16日轉述,美國總統拜登在會中提及台灣民主和選舉的寶貴,中方需要尊重勝選者,並與勝出的人合作。

美國總統拜登(Joe Biden)和中國國家主席習近平15日在舊金山灣區進行會談,議題觸及台灣、軍事溝通、打擊芬太尼(fentanyl)販運和人工智慧(AI)等議題。這是拜登上任後兩人第2次會面,受到國際媒體關注。

根據白宮公布的對話紀要,拜登強調,美國一個中國政策不變,也重申反對任何一方片面改變現狀,期待和平解決兩岸分歧,台海和平穩定符合世界利益。他並呼籲北京,克制在台海周遭區域的軍事活動,並未提及台灣選舉。

延伸閱讀: 舊金山拜習會落幕 外媒: 習近平否認2027或2035年攻打台灣

不過根據台灣中央社與美國之音報導,拜登於會後記者會表示,他告訴習近平不要干預台灣選舉。

Biden, when asked what he told Xi about Taiwan’s elections, said: “I made clear I didn't expect any interference."

(VOANEWS)