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【APEC 拜習會】白宮國安官員轉述：拜登要習近平尊重、並與台灣勝選者合作

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/17 12:27
(路透/Kevin Lamarque)

(路透/Kevin Lamarque)

「拜習會」在舊金山時間15日(台灣時間16日清晨) 落幕，白宮國安會印太事務協調官康貝爾16日轉述，美國總統拜登在會中提及台灣民主和選舉的寶貴，中方需要尊重勝選者，並與勝出的人合作。

美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平15日在舊金山灣區進行會談，議題觸及台灣、軍事溝通、打擊芬太尼（fentanyl）販運和人工智慧（AI）等議題。這是拜登上任後兩人第2次會面，受到國際媒體關注。

根據白宮公布的對話紀要，拜登強調，美國一個中國政策不變，也重申反對任何一方片面改變現狀，期待和平解決兩岸分歧，台海和平穩定符合世界利益。他並呼籲北京，克制在台海周遭區域的軍事活動，並未提及台灣選舉。

延伸閱讀: 舊金山拜習會落幕　外媒: 習近平否認2027或2035年攻打台灣

不過根據台灣中央社與美國之音報導，拜登於會後記者會表示，他告訴習近平不要干預台灣選舉。

Biden, when asked what he told Xi about Taiwan’s elections, said: “I made clear I didn't expect any interference."

(VOANEWS)

白宮國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）15日在拜習會現場，他16日上午現身美國國務卿布林肯（Antony Blinken）下榻飯店，接受台灣媒體訪問，轉述指出拜登清楚向習近平傳達訊息，美方維護台海和平穩定的決心依然堅定。

康貝爾說，拜登也警告中國不要干涉台灣選舉，相信台灣的民主和選舉是寶貴的，中方也需要尊重勝選者，並與勝出的人合作。

康貝爾強調，拜登明確表示兩黨過去對台的相關協議不變，美方會採取必要措施維護和平與穩定。

拜登1日正式提名康貝爾出任國務院副國務卿職務。今年2月外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄在華府與美方高層會談時，康貝爾也是與會官員之一，並曾多次訪台。
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2023/11/14 16:27

更新時間 : 2023-11-17 15:39 GMT+08:00

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