【低溫特報】北台灣氣溫周五晚周六晨低至10度 周一回溫

中央氣象署 17 日發布低溫特報，指受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台灣各地氣溫明顯偏低，尤其在北台灣在周五 (17日) 晚間及周六 (18日) 清晨之間，有 10 度以下氣溫發生的機率。

有機會出現 10 度以下氣溫的地區，包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。

根據氣象署資訊，周五白天氣溫部份，基隆、台北、新北周五白天氣溫在 15 至 19 度之間；桃園新竹在 15 至 20 度之間；台中彰化 17 至 23 度，雲嘉 17 至 25 度之間；台南高雄在 19 至 25 度之間；宜花在 19 至 20 度之間；台東是 18 至 22 度；澎湖金門 15 至 22 度；連江縣 14 至 17 度。

周五晚間氣溫部份，基隆、台北、新北在 13 至 15 度之間；桃園新竹在 12 至 15 度之間；台中彰化 15 至 19 度，雲嘉 12 至 19 度之間；台南高雄在 16 至 24 度之間；宜花在 12 至 17 度之間；台東是 16 至 18 度；澎湖金門 15 至 19 度；連江縣 15 至 16 度。

氣象署提醒民眾，大陸冷氣團來襲期間，應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病；農作物及水產養殖業注意寒害。



（圖／中央氣象署)