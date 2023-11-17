〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易

藍白合雖然勉強達成共識，決定共推總統參選人的形式，但從會後共同發表的聲明仔細觀察，裡面充滿太多疑點，魔鬼藏在細節裡，這中間恐怕還有暗盤、絕不能曝光，可能是一場見不得光的密室交易，而無法完全攤在陽光下、供社會各界一起檢視的藍白合，國人又如何能夠期待？
由前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜和身兼民眾黨主席的總統參選人柯文哲，會面後終於達成的六點共識，誰是最後贏家，雖未真正揭曉，但馬英九已經是公認的最大獲利者。
因為裡面寫得清清楚楚，「在馬前總統見證下，國民黨及民眾黨承諾，為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府。」意即這是由馬英九推動的成果；不僅如此，六點共識的第一點，就是由「馬英九前總統、國民黨、民眾黨，各推薦一位民調統計專家」來檢視各界公布的民調。
無庸置疑，國民黨推薦的專家，勢必朝侯友宜有利的方向解讀，民眾黨推薦的專家，肯定會朝有柯文哲的方向來引導，一對一相爭不下時，最後關鍵的人士，自然落在馬英九推薦的民調專家上，如此一來，熟輕熟重，自然再簡單不過了。
然而，這六點共識最大的問題，是很多地方語意不清、點到為止，恐怕只是協商過程的一小部分內容，並沒有完整寫到共識聲明中。
舉例來說，共識寫到「雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。」看起來，雙方勝負應該採取計點制，但其他計點方式並沒有說明，像是一份民調勝出可得一點，或是同份民調裡，「侯選人個別互比」、「侯柯配vs賴蕭配；柯侯配vs賴蕭配」結果不同，都可分別拿到一點？
其他諸如國民黨日前主張的政黨支持度，有無納入積分評比等，這些必須事先講清楚的細節，在共識聲明裡面完全未提及。
其次，「由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日，社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。」同樣要先協調，例如，哪些機構進行的民調才被認可，納入評估範圍中，勢必先取得共識，否則，像綠營公布的民調，要被採計嗎？若未事先說明，專家在評估時就會出現爭辯。
這些未對外解釋的細節，其實協商當天已經直接露餡，共識裡面只有寫到，「除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。」
後來，柯文哲在接受訪問時就透露，他說，「凡是監督制衡的我要，所以才會簽在上面。」例如法務部、財政部、金管會、主計總處、國家傳播通訊委員會等單位，民眾黨要管人、監督的單位，這是最大原則，因為他不相信國民黨，所以一定要保留監督的權力。
這部分若沒有談清楚，柯文哲會輕易簽名嗎？當然不會，因為他也不相信國民黨，所以雙方只有口頭承諾的可能性很低，很可能還有一份檯面下的協議內容，未完全揭露給國人看到。
表面上，光明正大合作的藍白合，私底下可能藏有許多不為人知的祕密，民眾卻被蒙在鼓裡，這樣的藍白合未來若是執政，台灣日後會發生什麼事情？