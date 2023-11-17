〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易

藍白合雖然勉強達成共識，決定共推總統參選人的形式， 但從會後共同發表的聲明仔細觀察，裡面充滿太多疑點，魔鬼藏在細 節裡，這中間恐怕還有暗盤、絕不能曝光， 可能是一場見不得光的密室交易，而無法完全攤在陽光下、 供社會各界一起檢視的藍白合，國人又如何能夠期待？

由前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、 國民黨總統參選人侯友宜和身兼民眾黨主席的總統參選人柯文哲， 會面後終於達成的六點共識，誰是最後贏家，雖未真正揭曉， 但馬英九已經是公認的最大獲利者。

因為裡面寫得清清楚楚，「在馬前總統見證下， 國民黨及民眾黨承諾，為台灣第三波民主改革建立典範， 必須成立聯合政府。」意即這是由馬英九推動的成果；不僅如此， 六點共識的第一點，就是由「馬英九前總統、國民黨、民眾黨， 各推薦一位民調統計專家」來檢視各界公布的民調。

無庸置疑，國民黨推薦的專家，勢必朝侯友宜有利的方向解讀， 民眾黨推薦的專家，肯定會朝有柯文哲的方向來引導， 一對一相爭不下時，最後關鍵的人士， 自然落在馬英九推薦的民調專家上，如此一來，熟輕熟重， 自然再簡單不過了。

然而，這六點共識最大的問題，是很多地方語意不清、點到為止， 恐怕只是協商過程的一小部分內容，並沒有完整寫到共識聲明中。

舉例來說，共識寫到「雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點； 若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。」看起來， 雙方勝負應該採取計點制，但其他計點方式並沒有說明， 像是一份民調勝出可得一點，或是同份民調裡，「侯選人個別互比」 、「侯柯配vs賴蕭配；柯侯配vs賴蕭配」結果不同， 都可分別拿到一點？

其他諸如國民黨日前主張的政黨支持度， 有無納入積分評比等，這些必須事先講清楚的細節， 在共識聲明裡面完全未提及。

其次，「由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日， 社會各界公布的民調結果，及國民黨、 民眾黨各提供一份內參民調的結果。」同樣要先協調，例如， 哪些機構進行的民調才被認可，納入評估範圍中，勢必先取得共識， 否則，像綠營公布的民調，要被採計嗎？若未事先說明， 專家在評估時就會出現爭辯。

這些未對外解釋的細節，其實協商當天已經直接露餡， 共識裡面只有寫到，「除國防、外交、兩岸由總統決定， 其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡， 國民黨主責建設發展。」

後來，柯文哲在接受訪問時就透露，他說， 「凡是監督制衡的我要，所以才會簽在上面。」例如法務部、 財政部、金管會、主計總處、國家傳播通訊委員會等單位， 民眾黨要管人、監督的單位，這是最大原則，因為他不相信國民黨， 所以一定要保留監督的權力。

這部分若沒有談清楚，柯文哲會輕易簽名嗎？當然不會， 因為他也不相信國民黨，所以雙方只有口頭承諾的可能性很低， 很可能還有一份檯面下的協議內容，未完全揭露給國人看到。

表面上，光明正大合作的藍白合，私底下可能藏有許多不為人知的祕 密，民眾卻被蒙在鼓裡，這樣的藍白合未來若是執政， 台灣日後會發生什麼事情？