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「藍白合」三位民調專家揭曉：關智宇、陳陸輝、莊伯仲

18日將揭曉到底侯、柯怎麼配。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/16 20:42
負責檢視「藍白合」民調結果、侯柯怎麼配的關鍵三位專家名單揭曉　（圖／Pexels）

負責檢視「藍白合」民調結果、侯柯怎麼配的關鍵三位專家名單揭曉　（圖／Pexels）

「藍白合」幾經波折在15日政黨協商達成共識，將由前總統馬英九、國民黨及民眾黨各舉薦一位民調統計專家，檢視民調決定正副手人選。柯辦已證實，民眾黨推派真民調公司總經理關智宇，據傳馬推薦人選為政治大學政治系主任陳陸輝，國民黨推文化大學新聞系教授莊伯仲。

藍白在馬英九的見證下於15日進行二度政黨協商，根據會後聯合聲明，正副手定調將交由馬英九、藍、白各推薦1位民調統計專家，檢視評估11月7日至11月17日，社會各界公布的民調結果，以及國民黨、民眾黨各提供1份內參民調的結果。雙方同意若超過統計誤差，由勝者得１點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得１點。11月18日周六上午由馬英九基金會公布結果。

柯辦發言人戴于文已證實，民眾黨舉薦的專家為真民調公司總經理關智宇。關智宇畢業於國立中正大學政治學研究所，由民調學界大老黃紀親自指導教學，從事民意調查工作已超過20年，主持過多項中央與地方政府及各大政黨選舉的民調專案，實務經驗豐富，民眾黨相信會秉持科學、理性、務實的態度，嚴格檢視各方民調的結果。

中央社指出，馬英九舉薦政治大學政治系主任、選研中心特聘研究員陳陸輝，其研究專長為民意調查、政治行為、政治社會化、研究方法。民眾黨總統參選人柯文哲今日受訪也曾提及，看過馬英九推薦名單，是一位政大研究選舉的學者。

至於國民黨方面，據知情人士所言，人選為美國韋恩州立大學傳播研究博士、文化大學新聞系教授莊伯仲，他教統計學、研究方法、民意調查等課程，現亦為中華傳播管理學會理事長，過去曾任文大新聞系主任、台灣民意學會副秘書長，也曾擔任國民黨文傳會主委兼發言人。

馬英九及國民黨目前都低調不願證實。
藍白合
民調
民調專家

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更新時間 : 2023-11-16 23:32 GMT+08:00

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