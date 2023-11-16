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黃國昌退時力！ 認同柯文哲理念秒入民眾黨、傳接不分區

相關回應明日上午9點在時力中央黨部召開記者會，黨主席王婉諭委員出席正式說明。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/16 19:48
前時代力量立委黃國昌加入民眾黨（圖／黃國昌臉書）

前時代力量立委黃國昌加入民眾黨（圖／黃國昌臉書）

前時代力量立委黃國昌傳將接民眾黨不分區，今天申請退黨並加入民眾黨。黃國昌官方後援會所發信件中指出，黃國昌認同柯文哲「把國家還給你」的理念，決議加入民眾黨，並支持柯文哲2024籌組一個用人唯才、跨越黨派的聯合政府。

時代力量中央黨部今（16）日證實，今日已收到黃國昌的放棄黨籍申請書，並由同仁完成退黨作業，相關回應明日上午9點，在時力中央黨部召開記者會，黨主席王婉諭委員出席正式說明。

據稍早黃國昌官方後援會寄給支持者的信件所說，黃國昌認同柯文哲「把國家還給你」的理念，決定加入台灣民眾黨，並支持柯文哲2024籌組一個用人唯才、跨越黨派的聯合政府。

黃國昌表示，2024立委選舉，是台灣最有可能成為首次三不過半的國會，希望透過與民眾黨的合作，讓人民重新相信立法院不是、也不應該是行政機關的護航部隊。

黃國昌提及，相信很多人都覺得他與柯文哲是完全不同的人，對於公共政策看法也存在相當差異，但這些差異之前都有一個最大共同點，就是不樂見台灣陷入黨同伐異的泥沼，更不樂見對立繼續撕裂台灣社會。

黃國昌也談到，過去16年藍綠兩個政黨都曾全面執政，當權力過度集中，卻欠缺有效監督制衡，權力的傲慢與濫用導致的苦果，人民都感受深刻。目前主流民意是政黨輪替，但他認為更重要的是未來聯合政府必須有強而有力的防腐劑，避免重蹈過去的錯誤。

黃國昌強調，若未來有機會再度進入政府部門工作，請各位夥伴一起監督他是否堅持捍衛公益的價值，一起努力把國家還給人民。

民眾黨對此表示，肯定黃國昌的司法專業及揭弊努力，同時感謝黃國昌認同柯文哲的理念，不過民眾黨依照慣例不會另外公布個別人士入黨與否，詳情以黃國昌本人說法為主。
黃國昌
時代力量
民眾黨
不分區立委

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更新時間 : 2023-11-16 23:32 GMT+08:00

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