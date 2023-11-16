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不滿歐盟安「守門人」稱號　TikTok、Meta提上訴

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/16 19:13
歐盟進一步推動科技監管，對22項社群與網路服務貼上「守門人」稱號並要求遵守更嚴格的規範（圖／Pexels cottonbro s...

歐盟進一步推動科技監管，對22項社群與網路服務貼上「守門人」稱號並要求遵守更嚴格的規範（圖／Pexels cottonbro s...

路透社報導，TikTok 與 Meta 針對歐盟《數位市場法》（DMA）中規定的「守門人」稱號提出上訴，該法案對科技公司制定了更嚴格的規則，並使用戶更容易在幾家競爭的社群媒體與網路瀏覽器間切換服務。

歐盟為進一步規範規範大型科技公司，於今年 9 月擇出 22 家「守門人」服務，由Microsoft、Apple、Alphabet旗下Google、Amazon、Meta 以及字節跳動旗下 TikTok等 6 家科技公司運營。《數位市場法案》（DMA）要求這些 「守門人」將其資訊應用程式與競爭對手互通，並允許用戶決定在其設備上預先安裝哪些應用程式等。

有異議者須在 11 月 16 日之前向位於盧森堡的普通法院提出申訴。Meta15日針對旗下 Messenger 及 Marketplace 的守門人稱號提出異議，但並未針對Facebook、Instagram 和 WhatsApp 部分提出上訴。Microsoft、Google跟Amazon 沒有提出異議，蘋果則未發表評論。

TikTok指出，上訴的理由是TikTok被指定為守門人，可能將破壞《數位市場法案》所宣稱的目標，即「保護實際的守門人免於受到TikTok等新興競爭者的侵害。」

TikTok強調，該平台在歐洲營運剛滿5年，應被視為最有能力的挑戰者而遠非守門人，該平台自稱尚未達到法定歐洲經濟區年收入75億歐元的門檻。根據《數位市場法案》規定，月活躍用戶數超過4500萬、市值超過750億歐元的公司被視為提供核心平台服務的看門人。

該公司表示，被歐盟派為守門人是依據其母公司字節跳動的全球市值，而該公司主要營利的甚至都不是歐洲業務。中國字節跳動公司上個月從美國員工中買回股票，該筆交易對公司的估值為2235億美元。
TikTok
Meta
歐盟
數位市場法案
科技監管

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更新時間 : 2023-11-16 23:32 GMT+08:00

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