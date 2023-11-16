【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購

更新時間: 2023-11-16 20:28

(新增司機臉書PO文)

日前因為台中一位公車司機遭竊，而引起注目的巨大版經典LOGO造型悠遊卡，11月16日起在7-ELEVEN開放預購。發行這張巨大版悠遊卡的靈感，來自公車司機遺失一張大悠遊卡的新聞，即日起全台民眾都可以擁有這張話題滿滿的超大悠遊卡。

這位公車司機是悠遊卡鐵粉，收藏相當多的悠遊卡，其中包含許多特殊造型的悠遊卡，布置在公車駕駛座上，也成為與乘客互動的話題。有一天其中一張由司機自製的大型悠遊卡，竟然被人順收牽羊偷走了，他心中覺得十分不捨。

悠遊卡公司看到這則新聞覺得很感動，便著手設計製作，充滿趣味又吸睛的巨大版的經典LOGO造型悠遊卡就此誕生。

引發話題的巨大版經典LOGO造型悠遊卡，是一般悠遊卡的四倍大，每張售價350元，11月16日起在7-ELEVEN開放預購。(圖/悠遊卡公司提供)

這名台中公車司機一直是悠遊卡鐵粉，平常會把許多特殊造型悠遊卡布置在公車上。拿到巨大版悠遊卡後，他馬上擺在公車駕駛座，加入他的收藏，成為與乘客互動的話題。(圖/悠遊卡公司提供)

悠遊卡員工特別帶這張巨大版的經典LOGO悠遊卡到台中，送給這位鐵粉司機。大悠遊卡「失而復得」，公車司機驚喜萬分，非常感謝悠遊卡公司，也馬上把巨大悠遊卡放在公車駕駛座上，開心合照留念。

「經典LOGO造型悠遊卡—巨大版」是悠遊卡開賣以來，印有最大經典LOGO的悠遊卡商品，每張售價350元，11月16日 00:00 起在統一超商預購。巨大版悠遊卡除了值得收藏外，還可贈送給喜歡悠遊卡、愛搞怪逗趣的朋友，大家人手一張一起刷進捷運站，鐵定驚喜笑料連連。

另外，悠遊卡公司也推出「觀葉植物造型悠遊卡—龜背芋」，售價250元，即日起在7-ELEVEN、全家便利商店及誠品線上現貨販售，售完為止。龜背芋造型，微粗糙紋路呈現葉片溫潤感，搭配舊銅感鑰匙圈，可做為隨身吊飾，散發優雅的療癒質感，文青與植物愛好者不要錯過。

悠遊卡公司推出療癒風的龜背芋造型的觀葉植物造型悠遊卡，即日起在全家便利商店、7-ELEVEN及誠品線上現貨販售。文青與植物愛好者不要錯過。(圖/悠遊卡公司提供)