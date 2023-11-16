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【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/16 17:59
悠遊卡公司特別送巨大版悠遊卡到台中，給日前遺失大悠遊卡的公車司機，他驚喜又感動，開心拿著大小差很多的兩款悠遊卡，拍照留念。(圖/悠遊卡公司...

悠遊卡公司特別送巨大版悠遊卡到台中，給日前遺失大悠遊卡的公車司機，他驚喜又感動，開心拿著大小差很多的兩款悠遊卡，拍照留念。(圖/悠遊卡公司...

更新時間: 2023-11-16 20:28

(新增司機臉書PO文)

日前因為台中一位公車司機遭竊，而引起注目的巨大版經典LOGO造型悠遊卡，11月16日起在7-ELEVEN開放預購。發行這張巨大版悠遊卡的靈感，來自公車司機遺失一張大悠遊卡的新聞，即日起全台民眾都可以擁有這張話題滿滿的超大悠遊卡。

這位公車司機是悠遊卡鐵粉，收藏相當多的悠遊卡，其中包含許多特殊造型的悠遊卡，布置在公車駕駛座上，也成為與乘客互動的話題。有一天其中一張由司機自製的大型悠遊卡，竟然被人順收牽羊偷走了，他心中覺得十分不捨。

悠遊卡公司看到這則新聞覺得很感動，便著手設計製作，充滿趣味又吸睛的巨大版的經典LOGO造型悠遊卡就此誕生。

【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購

引發話題的巨大版經典LOGO造型悠遊卡，是一般悠遊卡的四倍大，每張售價350元，11月16日起在7-ELEVEN開放預購。(圖/悠遊卡公司提供)

【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購這名台中公車司機一直是悠遊卡鐵粉，平常會把許多特殊造型悠遊卡布置在公車上。拿到巨大版悠遊卡後，他馬上擺在公車駕駛座，加入他的收藏，成為與乘客互動的話題。(圖/悠遊卡公司提供)

悠遊卡員工特別帶這張巨大版的經典LOGO悠遊卡到台中，送給這位鐵粉司機。大悠遊卡「失而復得」，公車司機驚喜萬分，非常感謝悠遊卡公司，也馬上把巨大悠遊卡放在公車駕駛座上，開心合照留念。

「經典LOGO造型悠遊卡—巨大版」是悠遊卡開賣以來，印有最大經典LOGO的悠遊卡商品，每張售價350元，11月16日 00:00 起在統一超商預購。巨大版悠遊卡除了值得收藏外，還可贈送給喜歡悠遊卡、愛搞怪逗趣的朋友，大家人手一張一起刷進捷運站，鐵定驚喜笑料連連。

另外，悠遊卡公司也推出「觀葉植物造型悠遊卡—龜背芋」，售價250元，即日起在7-ELEVEN、全家便利商店及誠品線上現貨販售，售完為止。龜背芋造型，微粗糙紋路呈現葉片溫潤感，搭配舊銅感鑰匙圈，可做為隨身吊飾，散發優雅的療癒質感，文青與植物愛好者不要錯過。

【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購悠遊卡公司推出療癒風的龜背芋造型的觀葉植物造型悠遊卡，即日起在全家便利商店、7-ELEVEN及誠品線上現貨販售。文青與植物愛好者不要錯過。(圖/悠遊卡公司提供)　
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