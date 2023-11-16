台泥榮獲雙永續獎肯定！TCSA十大永續典範企業 　循環經濟領袖六連霸　2023 BSI永續韌性領航獎

台泥雙獎捷報! 榮獲2023 BSI永續韌性領航獎與台灣企業永續獎TCSA製造業十大永續典範企業，台泥連續三年獲選，今年成績再度提升位居第二名。台泥從本業出發，積極開發與推廣低碳建材，協助營建業降低建造階段基礎建材的蘊含碳排，並有效處理營建廢棄物，成為循環資源, 獲評審高度認同，「循環經濟領袖獎」連續六連霸；以碳定價與TCFD氣候管理主題，提升企業韌性，亦獲「氣候領袖獎」；今年首度舉辦的生物多樣性獎，台泥自然保育計畫也獲得第一屆金獎肯定。頒獎典禮由台泥總經理程耀輝帶領團隊共享榮譽。台泥落實低碳建材、資源循環與綠色能源三大永續事業，以「減碳增綠」策略，擘劃建構低碳、新能源低碳城市。

台泥以「產業突破、跨域創新」作為集團的驅動力，張安平董事長表示：為地球、社會、為生命服務，是台泥縝密釐訂的公司方向，非口號而是高度專業，必須融入企業每日的工作內容之中。今年台泥永續報告書即以「為生命服務」作為主題意象，獲得中文版白金獎與英文版全球銅獎榮譽。同時，台泥永續報告書自2018年起每年取得第三方AA1000與ISAE3000雙驗證，TCFD報告書更自2021年起連續2年取得BSI Level 5+最高等級認證，可信度與風險管理獲BSI肯定，於超過三千家企業脫穎而出，獲頒2023 BSI永續韌性領航獎。

台泥企業團自2017年啟動轉型升級，六年來積極低碳轉型，今年十月發布台泥Total Climate低碳建材系列，在建築物設計建造階段的蘊含碳(基礎建材)部分，卜特蘭石灰石水泥IL減碳達15.4%，石灰石水泥混凝土依照設計至少可減碳10%-30%，是目前台灣最低碳水泥與混凝土產品，當建物生命週期結束必須拆除時，台泥也具備處理營建廢棄物的能力，協助營建產業去化傳統較難處理的廢棄物，部分廢棄物可重新成為水泥之替代原料，重新再燒製。部分循環利用成為骨材用於新建物中的基底摻配料，部分成為級配粒料應用於道路銑鋪中，落實循環減碳的精神。另外，結合綠能、儲能與充電服務，從建設階段的低碳建材、綠電儲能建置、到大樓完工後的綠電轉供以及建築物拆除後的廢棄物處理。台泥針對建築全生命週期可提供完整「低碳新能源整合方案」。

在國際化布局綠色能源產業鏈，首度參與台灣國際智慧能源週，展示全球第一個結合低碳建材與新能源、獲得專利的「超高性能混凝土 (UHPC) 儲能櫃 - EnergyArk」。台泥此次創新開發的 UHPC 儲能櫃 EnergyArk 呼應全球氣候變遷課題，重視低碳與耐候性，且 UHPC 生命週期達 100 年，EnergyArk 較傳統金屬櫃體可減少 50% 碳排，對環境更為友善。