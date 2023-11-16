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野柳漁港好吃又好玩　假日活蟹市集剩兩週

By 台灣英文新聞
2023/11/16 17:30
專業蒸煮人員將萬里蟹的鮮嫩多汁完整保留。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

專業蒸煮人員將萬里蟹的鮮嫩多汁完整保留。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

野柳不僅有鬼斧神工的女王頭，以及探索漁村的小旅行，還有絕對不能錯過的「野柳假日活蟹市集」，僅剩兩週只到11月26日，把握機會食蟹！新北市政府漁業處邀請民眾前往野柳深度旅遊，並找產銷班太太們買最新鮮的第一手萬里蟹，享用最鮮甜純粹的海味，成為萬里蟹死忠粉！

每年萬里蟹產季都會有大批愛蟹饕客來到野柳品嚐萬里蟹，同時也會參觀當地著名景點-野柳地質公園，有女王頭、蕈狀岩、海蝕洞、豆腐石、燭狀岩及壺穴等大自然巧手創造的奇景，除了特殊的地形外，還有一個隱藏版行程，就是瑪鋉漁村文化生活協會的漁村小旅行，在地資深嚮導會帶領民眾走訪野柳漁港介紹捕蟹漁具、漁法，還有展示童玩及漁具用品等充滿漁村文化氣息的閩南式建築「瑪鋉居」，透過導覽深度瞭解萬里蟹的產地漁村歷史及文化。

「野柳絕對不能錯過的景點就是假日活蟹市集，這裡販售由萬里區漁會螃蟹產銷班成員精心挑選的萬里蟹，不僅新鮮生猛，肉質更是肥美」，產銷班林太太說，「從捕蟹船卸貨後的分蟹、販售及蒸煮都是我們產銷班的成員共同完成的，就是為了挑尚讚尚青的萬里蟹給大家，此外，萬里蟹除了新鮮度非常重要之外，蒸煮的時間也是一大學問，市集人員會以烹煮40年的經驗來判斷熟度，只為讓最鮮嫩多汁的萬里蟹完美上桌！」

新北市政府漁業處表示，市府推動吃在地、食當季，鼓勵民眾直接向生產者購買，獲得第一手的新鮮食材，落實「地產地消」概念，為此協助萬里區漁會產銷班在野柳漁港舉行期間限定的野柳假日活蟹市集，民眾不僅可現場親自挑選購買港邊直送的鱻猛活蟹，還可以向產銷班太太們學習如何挑蟹、吃蟹，透過專業的蒸煮，迎著海風，望著廣闊的海景，吃著最鮮甜的海味，享受一場漁港愜意的味蕾饗宴，市集倒數兩週，蟹迷們請把握機會來到野柳漁港，享用季節限定的美味！想要前往野柳遊玩的民眾可透過搭乘國光客運(1815)、基隆客運(953、862、1068)或台灣好行(皇冠北海岸線)前往；亦可自行開車前往，將愛車停放野柳地質公園停車場及海洋世界停車場。

更多訊息請見

萬里蟹官網：https://wanlicrab.tw/

螃蟹快報by萬里蟹官方粉絲頁：https://www.facebook.com/WanliCrab

漁村小旅行詳情請見瑪鋉漁村文化生活協會FB：https://www.facebook.com/vasai93?locale=zh_TW

野柳漁港好吃又好玩　假日活蟹市集剩兩週

漁村小旅行帶領民眾走訪當地閩南式建築「瑪鋉居」。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

野柳漁港好吃又好玩　假日活蟹市集剩兩週

產銷班太太為民眾精心挑選新鮮活蟹。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）

更新時間 : 2023-11-16 23:32 GMT+08:00

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