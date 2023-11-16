新北獲山野教育5大獎　成績登峰造極

教育部體育署日(11)前於國立臺灣師範大學辦理1 12年度「登山教育推手選拔」及「登山教育、 山野教育優質影片徵選」頒獎典禮及成果分享會， 新北市榮獲卓越登峰獎、山野推手獎、微電影及教學短片等4大類5 獎項，成績傲然。

教育局表示，新北市是一座山與海的城市，推動登山教育， 可以讓孩子們認識水陸域生態系統，也切合「聯合國永續發展目標」 (SDGs)，讓孩子們學習環境永續的理念， 同時也能強健學生體魄，並強化各級學校對於登山安全與山野教育的 落實。

獲得「卓越登峰獎-金推獎」插角國小校長宋宏璋表示， 學校積極推動山野教育，課程規劃不同年級PBL專題式跨素養登山 課程，從低年級建構學生登山知識與基礎體能訓練、 中年級挑戰攀登「合歡山」，到高年級「玉山」登峰實踐， 透過登山真實情境之探索體驗，引導學生自我覺察反思， 進而關懷自然環境，並在安全前提下， 以山林溪流為學習資源與場域，逐步激發學生自律、團隊與Grit 韌性恆毅力。

另外，獲同樣殊榮南山高中教師張嘉仁表示， 學校山野教育透過完整的設計與規劃，將各學科領域融入課程活動， 陪同學生考察研究，培養解決問題的能力，也融入SDGs議題， 如何從自身、在地開始落實環境保育，另結合學校本位課程：「 科學探究實作」與「國際素養教育」， 衍伸發展出一套全新的山野戶外教育特色課程， 並期許成為教師專業發展與學生學習成長的目標。

烏來國中小藝術領域邱園庭老師獲「山野推手獎-銀推獎」， 邱老師說，藝術人文與山野的結合，是突破教室的空間限制， 由自編設計彩繪詩、無痕山林手繪圖、270度山環景及戶外體驗等 課程，延伸藝術的深廣度，突破場域的學習框架， 獲獎是讓自己更清楚對於教育的責任及使命。該校校長蔡依玲表示， 學校是新北市唯一泰雅族原鄉山地學校，自105年起推動山野教育 課程，將現代登山技能與傳統敬山文化結合， 教師自編教材並帶領學生向山學習，讓大自然成為我們的教室。

教育局進一步表示，教育局於11月9日及11月22日至24日辦 理兩場戶外教育及山野教育暨風險管理教師增能研習， 培訓專業教師帶領學生從事戶外活動課程，應具備相關專業知識， 強化戶外教育風險管理知能。

「登山安全」是登山活動中最重要的守則，為落實「 聯合國永續發展目標」(SDGs) 第11項永續城市目標，每年定期辦理山野教育風險管理教師增能研 習， 以精進教師實施登山教育相關活動時應具備的專業知能及緊急應變能 力，未來持續推動登山安全教育，並打造戶外安全又安心的學習環境 ，紮實引領師生學習不同面向的山野教育。

乙類微電影-佳作 烏來國中小莊永隆組長(左2)。（圖／新北市教育局）

山野推手獎-銀推獎-烏來國中小邱園庭教師(右)。（圖／新北市教育局）