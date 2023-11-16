北富銀再度蟬聯TCSA台灣企業永續獎「資安領袖獎」、「社會共融領袖獎」

2023第十六屆TCSA台灣企業永續獎15日頒獎，台北富邦銀行以「打造ESG資安治理」及「身心障礙金融友善計畫」榮獲資訊安全領袖獎、社會共融領袖獎，分別創下連續四年、連續二年獲獎紀錄！北富銀表示，今年再度蟬聯二獎項，代表北富銀在資安韌性、防禦偵測能力不斷自我提升，以及致力身心障礙金融平權與友善服務，符合永續金融趨勢，成果獲得外界認同。
鑒於資安威脅日益嚴峻，北富銀近年持續完善資安治理、增進資安韌性及防禦偵測能力。除了設立資安長及資訊安全專責單位、邀請具資安背景專家進入董事會予以監督，完備運作制度，並以「永不信任，一律驗證」原則建構資安分層防禦與縱深防禦機制，透過參與多元情境的攻防演練驗證及導入國際級資安認證，持續提升資安風險控管能力，並部署24小時資通安全威脅偵測管理監控平台，以及領先同業首創「特權治理智能防駭警示系統」，以獨有專利技術導入智能防駭警示，加強控管未經授權異常帳號（如駭客虛增特權帳號），著重事先預警機制，強化資安監理。
北富銀亦接軌金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）及金融資安聯防監控中心(F-SOC)，與金融同業共享資安情報以擴大防護網，從中解析警訊，超前部署防護措施，並與警政署165反詐騙合作建立管道，即時掌握駭客詐騙手法，以簡訊、APP或LINE官方帳號等多元方式向客戶事先預警。
此外，北富銀與政府、電信業異業結盟，打造國內第一套「反詐戰警」偵測與防護服務，此服務可高效偵測偽冒網站、網域、商標、行動App等，協助企業第一時間揪出偽冒者，立即採取行動，以保護客戶、降低其被詐騙的風險。不間斷主動提升資安網絡安全性，讓北富銀資安表現連年獲得各界肯定，除了TCSA台灣企業永續獎「資訊安全領袖獎」四連霸之外，亦連續三年勇奪工商時報「數位資訊安全獎」。
北富銀也持續推動身心障礙金融平權與友善服務，號召同業共創無障礙金融環境。近年主動與身心障礙族群溝通，結合社會企業、非營利組織、學校等單位的資源，從優化金融服務體驗、金融教育培力、強化內部訓練及推動外部倡議四面向著手，積極以行動響應主管機關「銀行業金融友善服務準則」，落實聯合國《身心障礙者權利公約》及聯合國永續發展目標SDG目標1「終結貧窮」、目標8「合適的工作及經濟成長」、目標10「減少不平等」及目標17「多元夥伴關係」，促進社會共融。
2021年起北富銀陸續推出業界首創「分行手語翻譯服務」、優化視障客戶線上線下服務及製作視障簽名板等輔具、開發「心障者金融常用易讀手冊」，影響多家金融同業響應；此外，亦透過開辦聽語障、視障學子的小富翁理財課程，養成其金融理財知識，為未來鋪路，以及為特教生規劃專屬金融職能培訓、首創「羽翼分行」提供實習機會，開啟身心障礙學生就業轉銜新模式，2023年促成2名特教生獲聘為分行行員及助理引導員。
為擴大永續金融影響力，北富銀對內強化教育訓練，辦理「金融服務手語」、「認識自閉症」、「視障客戶引導」等多樣線上課程，2022年身心障礙友善服務教育訓練，全行累計9,760人次完訓，總訓練時數6,105.8小時；對外，北富銀連續二年舉辦「金融友善倡議論壇」分享友善服務行動作為，北富銀認為，唯有串聯各界之力打造共好友善環境，才能真正實踐金融友善與平權。
TCSA台灣企業永續獎今年邁入第十六年，為國內具代表性的永續獎項之一。每年主辦單位召集各領域的產官學專家組成評審團，經過資料書面審核，評選出永續作為具標竿作用及領導性地位的企業。北富銀今年再度獲得「資安領袖獎」、「社會共融領袖獎」肯定，為ESG成果再添風采，未來將秉持共融共好信念，發揮金融專業擴大資安防守範圍、結盟跨界夥伴深耕金融友善，朝「永續金融領航者」目標邁進。
台北富邦銀行15日以「打造ESG資安治理」及「身心障礙金融友善計畫」再度蟬聯TCSA台灣企業永續獎「資安領袖獎」、「社會共融領袖獎」。（圖／富邦金控）