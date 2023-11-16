北富銀再度蟬聯TCSA台灣企業永續獎「資安領袖獎」、「社會共融領袖獎」

2023第十六屆TCSA台灣企業永續獎15日頒獎， 台北富邦銀行以「打造ESG資安治理」及「 身心障礙金融友善計畫」榮獲資訊安全領袖獎、社會共融領袖獎， 分別創下連續四年、連續二年獲獎紀錄！北富銀表示， 今年再度蟬聯二獎項，代表北富銀在資安韌性、 防禦偵測能力不斷自我提升， 以及致力身心障礙金融平權與友善服務，符合永續金融趨勢， 成果獲得外界認同。

鑒於資安威脅日益嚴峻，北富銀近年持續完善資安治理、 增進資安韌性及防禦偵測能力。除了設立資安長及資訊安全專責單位 、邀請具資安背景專家進入董事會予以監督，完備運作制度，並以「 永不信任，一律驗證」原則建構資安分層防禦與縱深防禦機制，透過 參與多元情境的攻防演練驗證及導入國際級資安認證， 持續提升資安風險控管能力，並部署24小時資通安全威脅偵測管理 監控平台，以及領先同業首創「特權治理智能防駭警示系統」， 以獨有專利技術導入智能防駭警示，加強控管未經授權異常帳號（ 如駭客虛增特權帳號），著重事先預警機制，強化資安監理。

北富銀亦接軌金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC） 及金融資安聯防監控中心(F-SOC)， 與金融同業共享資安情報以擴大防護網，從中解析警訊， 超前部署防護措施，並與警政署165反詐騙合作建立管道， 即時掌握駭客詐騙手法，以簡訊、APP或LINE官方帳號等多元 方式向客戶事先預警。

此外，北富銀與政府、電信業異業結盟，打造國內第一套「 反詐戰警」偵測與防護服務，此服務可高效偵測偽冒網站、網域、 商標、行動App等，協助企業第一時間揪出偽冒者， 立即採取行動，以保護客戶、降低其被詐騙的風險。 不間斷主動提升資安網絡安全性， 讓北富銀資安表現連年獲得各界肯定，除了TCSA台灣企業永續獎 「資訊安全領袖獎」四連霸之外，亦連續三年勇奪工商時報「 數位資訊安全獎」。

北富銀也持續推動身心障礙金融平權與友善服務， 號召同業共創無障礙金融環境。近年主動與身心障礙族群溝通， 結合社會企業、非營利組織、學校等單位的資源， 從優化金融服務體驗、金融教育培力、 強化內部訓練及推動外部倡議四面向著手， 積極以行動響應主管機關「銀行業金融友善服務準則」， 落實聯合國《身心障礙者權利公約》及聯合國永續發展目標SDG目 標1「終結貧窮」、目標8「合適的工作及經濟成長」、目標10「 減少不平等」及目標17「多元夥伴關係」，促進社會共融。

2021年起北富銀陸續推出業界首創「分行手語翻譯服務」、 優化視障客戶線上線下服務及製作視障簽名板等輔具、開發「 心障者金融常用易讀手冊」，影響多家金融同業響應；此外， 亦透過開辦聽語障、視障學子的小富翁理財課程， 養成其金融理財知識，為未來鋪路， 以及為特教生規劃專屬金融職能培訓、首創「羽翼分行」 提供實習機會，開啟身心障礙學生就業轉銜新模式，2023年促成 2名特教生獲聘為分行行員及助理引導員。

為擴大永續金融影響力，北富銀對內強化教育訓練，辦理「 金融服務手語」、「認識自閉症」、「視障客戶引導」 等多樣線上課程，2022年身心障礙友善服務教育訓練，全行累計 9,760人次完訓，總訓練時數6,105.8小時；對外， 北富銀連續二年舉辦「金融友善倡議論壇」分享友善服務行動作為， 北富銀認為，唯有串聯各界之力打造共好友善環境， 才能真正實踐金融友善與平權。

TCSA台灣企業永續獎今年邁入第十六年， 為國內具代表性的永續獎項之一。 每年主辦單位召集各領域的產官學專家組成評審團， 經過資料書面審核， 評選出永續作為具標竿作用及領導性地位的企業。 北富銀今年再度獲得「資安領袖獎」、「社會共融領袖獎」肯定，為 ESG成果再添風采，未來將秉持共融共好信念， 發揮金融專業擴大資安防守範圍、結盟跨界夥伴深耕金融友善，朝「 永續金融領航者」目標邁進。

台北富邦銀行15日以「打造ESG資安治理」及「 身心障礙金融友善計畫」再度蟬聯TCSA台灣企業永續獎「 資安領袖獎」、「社會共融領袖獎」。（圖／富邦金控）