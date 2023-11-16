臺灣集中保管結算所投入藝文不遺餘力　獲頒文化部文馨獎殊榮

文化部第16屆文馨獎頒獎典禮於11月16日假華山1914文化創意產業園區舉辦盛大的頒獎典禮，集保結算所獲頒文化部「常設獎-銀獎」，並由企劃部經理許傳昌出席代表領獎。

許傳昌表示，集保結算所長期踐履ESG，自106年起將觸角延伸至文化藝術層面，以實際行動支持藝文創作，希望透過與文化界及藝企合作，也推升人文學科平衡發展，為臺灣打造一個有韌性的藝文環境。

文化部為鼓勵企業、個人以多元且創意的方式支持藝術事業，自87年起每2年舉辦1次「文馨獎」表揚活動，頒發目的為表彰臺灣藝術文化的維護與發揚有特殊貢獻的企業、團體及個人，以結合政府及民間力量，打造創新、創意的文化藝術，共同營造優質文化環境。

集保結算所長期關注臺灣多元藝術發展，攜手雲門基金會合作藝術教育推廣、寓教於樂，讓偏遠地區學生接觸表演藝術，開啟學生的劇場初體驗，實際感受劇場與舞蹈魅力。另持續舉辦「集保結算所當代藝術賞」，提供國內青年藝術家發揮的舞台，以蛻變的新姿態帶動當代藝術創作多元發展。同時挹注資金，支持國家兩廳院青銀共創計畫、贊助台灣絃樂團「遠小孩-音樂造林」，讓音樂美學走入偏鄉學童的生活，弭平城鄉的文化差距。

此次集保結算所再獲文馨獎肯定，更是別具意義，也為臺灣藝文發展添注新動力。集保結算所將秉持熱忱，跨域合作厚植藝術的土壤，對人文發展持續貢獻心力，讓美學文化深植人心。