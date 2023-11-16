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淡水姑娘要出嫁！ 忠山及忠寮社區重現古早婚嫁禮俗

By 台灣英文新聞
2023/11/16 17:13
淡水姑娘要出嫁！ 忠山及忠寮社區重現古早婚嫁禮俗

「嘿咻、嘿咻、深山內迎花轎，鼓吹八音玲瓏叫，淡水的姑娘呀，坐轎要出嫁喲…」淡水區忠山及忠寮社區，為重現台灣早期婚嫁娶媳禮俗文化，特地舉辦一場「鶴齡樂活於滬尾、世代共榮在淡水」的活動，舉凡扛花轎、敲鑼打鼓開路，花轎前還由前導用竹竿吊豬肉，以及新娘下轎前，媒人婆用米篩遮覆，入門前踩碎瓦片等，無不一一生動呈現，年輕一代從未見過長輩這番禮俗，紛紛拿起手機錄影紀錄。

忠山里長潘炳丁表示，現代人很多都不知道早期婚禮有許多習俗與典故，這次透過與忠寮社區攜手總舖師養成計畫，除展現古早味辦桌菜餚，並希望以古禮呈現嫁娶習俗，從聘金下訂，喝甜茶壓紅包，到新郎迎娶、新娘上花轎、入門等，均一一復古重現。

擔任新郎的黃水定具有木工師傅的背景，當社區七嘴八舌討論花轎時，他挺身一肩扛起花轎的製作，並說服太太黃雅筠一起擔任新郎和新娘，宛如重溫古早婚禮的喜悅，在活動後並將親手做的轎子捐給社區，成為社區文化傳承的美談。

忠山社區理事長潘永欽扮演扛花轎、忠寮社區總幹事李鎮榮負責敲鑼，潘炳丁里長則隨著迎娶活動沿途解說，淡水區長巫宗仁、市議員陳偉杰、鄭宇恩及淡水區多位校長均蒞臨參加，分享台灣古早婚禮的熱鬧。

中午由忠寮社區邀請阿公級總舖師，拿出看家本領「辦桌」，包含五福臨門鹽水蝦、紅燒豬舌、蟹棒、海蜇絲皮、白斬土雞、櫻花蝦油飯、四神豬肚湯、豬腸鹹菜湯等，讓大家回味、齒頰留香。

社會局副局長吳淑芳表示，感謝社區透過聯合活動計畫，藉由耆老說故事，透過古早婚嫁禮俗的重現，傳承地方文化，提高長者的生命價值與尊榮感，也增加在地居民對社區的認同。在活動中並融入家務分工的概念，以及反家暴的宣導，呈現世代融合、性別平等多元成果。

更新時間 : 2023-11-16 23:31 GMT+08:00

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