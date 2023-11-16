消基會實測：逾5成穿制服買檳榔也買的到！ 專家談檳榔的危害 與高血壓、心理障礙皆有關

衛福部統計， 110年國人十大死因第一名為癌症，其中不分男女的十大癌症死亡率排行第6名便是「口腔癌」，檳榔的危害，眾所周知，但其相關的管理卻極其缺乏。消基會日前測查全國各縣市53家檳榔攤是否有賣檳榔給未滿18歲的消費者，結果竟有56.6%的店家沒有確認年齡就販售，對此，消基會呼籲政府應積極正視問題，並立專法管理

談到口腔癌，就要提及號稱台灣口香糖的「檳榔」。早於2003年，檳榔就被國際癌症研究總署(IARC)證實為第一級人類致癌物，檳榔中即便不加任何添加物，檳榔子中含有的檳榔素(arecoline)和檳榔鹼(arecaidine)，也會在嚼食檳榔者的口腔中產生致癌物質，導致嚼檳榔者罹患口腔甚至咽喉癌的極高風險。

衛福部國健署指出，台灣每年約8千人罹患口腔癌，死亡人數逾3千人，且男性患者中，高達八成五以上有嚼食檳榔的習慣，但若能及早發現、早期治療，就能有效降低口腔癌的發生率與死亡率。

研究顯示，嚼檳榔者與不嚼檳榔者，罹患上呼吸消化道癌症（口腔、咽、食道、喉）風險有5倍之差；若嚼檳榔者又抽菸、喝酒，罹患上呼吸消化道癌症的風險會上升至123倍。因此，不嚼食檳榔，就是對自己口腔健康絕大保護之道。

消基會在今年7月28日至10月30日，測查全國各縣市53家檳榔攤是否有賣檳榔給未滿18歲的消費者，結果發現，23家檳榔攤完全合格，但有56.6%的店家，沒有檢視身份證件確認消費者年齡，且看到穿著學生制服，亦未有表示不能販售之行為，已屬違規情事。

根據照片顯示，穿著學校制服也能買到檳榔。（圖／消基會）

消基會指出，長年來政府採取「不輔導、不鼓勵、不禁止」的「三不管」策略，於是檳榔議題一直處於三不管的灰色空間，加上衛福部未視檳榔為食品，無法以「食品衛生安全管理法」管理，因此外界呼籲制訂檳榔防制專法管理多年，但始終未獲衛福部正視。

消基會指出，檳榔危害多年，主管機關應正視探討人體健康的危害，速訂專法，從源頭生產（或輔導轉業）到銷售、教育、廣告及警語標示等細節，建立一整套的管理措施，積極捍衛國人健康。

專家談檳榔對身體的危害

長期嚼食檳榔會增加上呼吸消化道癌症的風險，但你可知其與糖尿病、肥胖症及幾種代謝疾病也有相當關聯性，且對女性的生育也有不利影響，例如影響胎兒的健康。

世界頭頸部腫瘤醫學界的大師侯勝博教授指出，台灣是全球口腔癌發生率最高的國家之一，其主因乃為檳榔的氾濫使用，尤其是對於經濟貧困的族群。嚼食檳榔會對健康帶來的嚴重影響包括：

嚼食檳榔非常容易上癮

檳中榔含有多種已確認會致癌的多酚和亞硝胺。

嚼食檳榔會損害口腔和牙齒健康。

嚼食檳榔與癌前病變形成及罹患口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌和肺癌間有極大的關聯。

嚼食檳榔與高血壓和缺血性心臟病有相當關聯性。

嚼食檳榔對女性的生育有不利影響，也會影響胎兒的健康。

嚼食檳榔與糖尿病、肥胖症及幾種代謝疾病有相當關聯性。

嚼食檳榔與特定心理障礙的成因有關。

除了在現行的「食品衛生安全管理法」或菸害防治法增修規定，或另立檳榔管理法，侯勝博也提出以下建議：學校課程中應納入反檳榔的教育資訊；強制要求比照菸酒販售管制，須持有執照才能販售檳榔；就檳榔商品立法加收稅賦；強制要求販售檳榔店商應於販售場所，及裝置檳榔的包裝、外盒，均應張貼或標示檳榔有害健康或會致癌警語。