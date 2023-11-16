台灣期貨交易所獲頒文化部第16屆文馨獎

文化部為激勵企業團體對藝文活動之參與， 俾利文化力量得以結合民間資源日益壯大，成為國家重要軟實力， 每兩年辦理一屆文馨獎， 表彰對臺灣藝術文化之維護與發揚卓有貢獻之企業、團體或個人。第 16屆文馨獎頒獎典禮於本(2023)年11月16日舉行， 期交所獲頒文馨獎銅獎，由許協理鈴佩代表受獎。

許協理表示，期交所自2015年起積極響應主管機關金融機構回饋社 會政策，長年不間斷開展各項公益活動， 社會關懷觸角亦延伸至偏鄉藝文活動，偕同民間團體落實文化平權及 保存文化資產，挹注資源協助弭平城鄉資源差距。近年， 期交所關注紙風車文教基金會「藝術卡車巡演活動」，協助將藝術、 愛與歡笑送往偏鄉村落的孩子們；捐助台灣原聲教育協會， 協助強化原民學子學業基礎、保存原民藝術文化並厚植歌唱底蘊， 讓世界聽見玉山唱歌；響應關懷文教基金會「 彰化縣偏鄉家境貧困學童參訪台語文創意園區計畫」， 協助偏鄉學童實地參訪由教育部及彰化縣文化局指導成立之「 台語文創意園區」，開拓自身視野、培養口說台語能力， 認識並喜愛自己的母語。文化藝術扎根是一項長遠之國家工程，期交 所深感榮幸能貢獻一己之力，協助推動藝文生態體系生生不息。

展望未來，期交所除將持續戮力建構公平、效率、 安全以及具國際競爭力的期貨交易市場，並將秉持企業識別標語「T AIFEX Cares」之「關心」、「用心」及 「愛心」核心精神，持續深化社會參與行動，以「發揮正向影響、 引領永續發展」為使命，善盡企業公民責任，落實永續發展精神。