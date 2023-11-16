AIT致電柯文哲關心中國介選？AIT：不會在台灣選舉選邊站 賴清德、柯文哲這樣回

民眾黨總統參選人柯文哲昨（15）日自爆AIT曾致電詢問藍白合。民進黨參選人賴清德表示，柯此舉違反外交慣例；AIT則表態，美國在台灣選舉中不會選邊站隊，無論哪黨執政對台政策都將維持不變；柯文哲則表示，今年2月至今與AIT每週聯絡，以AIT立場來看，打電話詢問是正常的。

藍白15日進行第二次政黨協商，在前總統馬英九的見證下提出整合方案，將透過檢視民調來決定侯、柯誰當正副手。閉門會議期間，鏡周刊傳出馬英九提出全民調主張前，馬英九基金會執行長蕭旭岑曾經赴中訪問3天，影射中國介選疑慮。對此蕭旭岑緊急澄清，當時與校長學者們赴中參加學術論壇無關政治，所謂見台辦根本烏龍爆料，要侯辦惡補常識。東吳大學政治系助理教授陳方隅則示警，中國出手促藍白合，馬英九就是中共的代理人、「造王者」，藍白合選上後的聯合政府執政團隊不是國民黨人就是柯的紅統人士。

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學者：藍白合 = 中共成為台灣總統選舉的造王者

柯文哲昨日接受年代「新聞面對面」節目專訪時自揭，美國在台協會（AIT）打來要求解釋「藍白合有沒有中國介入」。他認為，美國、中國都會介入台灣的選舉，每一個周邊重大國家「手都想伸進來」，但台灣有自己的主體性，還是要思考如何處理。

賴清德上午於桃園出席活動接受媒體聯訪時指出，美國若無證據不會詢問柯文哲，反觀柯未經對方同意，竟然公開在電視上講出來，違反國際外交慣例、欠缺外交訓練。

AIT今日向中央社表示，美國對台灣的民主進程充滿信心，美國深信應由台灣選民自行決定下一任領導人，不應受到任何外來干預。並強調，美國在台灣選舉中不會選邊站隊，並致力於公平對待所有參選人，無論哪個台灣政黨執政，美國對台灣的政策都將維持不變。

柯文哲今日上午出席「共融多元族群文化政策」記者會受訪時則表示，自己2月專職黨主席後，迄今幾乎每週都跟AIT聯絡，對象涵蓋處長、副處長到政治組各個層級，都有長期的聯絡。

柯文哲提及，自己曾向AIT處長孫曉雅保證，在台美關係上維持一個基本原則「No surprise（沒有驚喜）」、「不會突然出怪牌」，也因此與對方說過，有任何問題就打電話來問，若有新的變化也會通知。昨天的狀況（宣布藍白合方案）AIT一定會詢問，但他覺得以AIT立場來看，打電話詢問是正常的。