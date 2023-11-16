奠定國產章 Q 認證 漁業署同上海鄉村推人氣菜餚「有料酸菜魚」

15日上午 11 時「112 年國產章 Q 行銷推廣活動」於上海鄉村仁愛店正 式拉開帷幕。

為提升國內水產品形象，推動全國連鎖餐飲業者選用國產章 Q 認證 優良水產品，農業部漁業署與業者共同研發秋季開胃新品「有料酸菜魚」，酸甜 尬麻辣的多層次風味喚醒眾人味蕾，讓台灣優質水產品的美味在其中展現得淋漓 盡致，也讓民眾能享用到更豐富的台灣優質水產。

業者特別選用國產章 Q 認證的優良水產品「龍膽石斑魚片」進行新品研發， 以中國大陸名菜「酸菜魚」為參考，經改良成更適合台灣的口味。將魚骨慢熬而 成一鍋清甜魚湯，再加入主廚耗時兩週手工醃製鹹菜和辣椒，切成細碎後與酸菜拌炒出香氣。最後淋上幾勺花椒油、辣椒油和檸檬汁，再鋪上滿滿當當的豐盛配 料，酸甜麻辣全是獨特滋味，令人回味無窮。

「有料酸菜魚」預計於上海鄉村餐廳的三間分店販售，銷售期為 112 年 11 月 16 日至 113 年 03 月 31 日。此外，更使用同為國產章 Q 認證的「金目鱸魚片」推出「有料酸菜魚」冷凍宅配版本於上海鄉村官網-線上商城販售，搶攻電商市場，讓台灣優良水產品不再只存在於傳統市場，而是能透過更多管道讓民眾了解和購買。

此次合作開創了優質國產水產品新的里程碑，農業部漁業署與知名餐廳業者攜手，推廣優異品質、安心的台灣優質水產品，提升民眾對國產水產的關注度， 展現台灣漁業的創新和競爭力，同時為消費者提供更安心和健康的選擇。業者表示未來將持續支持國產水產品，將台灣優質水產品讓全球更多消費者所知悉。