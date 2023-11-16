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吃洋芋片讓人易怒？研究：增加攻擊性 比喝酒還嚴重

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/16 15:43
洋芋片示意圖。（圖／pixabay）

洋芋片示意圖。（圖／pixabay）

涮嘴的洋芋片讓人禁不起誘惑，一口接著一口，但研究卻顯示，吃洋芋片可能造成人變得脾氣越來越差！減重醫師蕭捷健分享研究指出，攝取較多反式脂肪可能會增加攻擊性與易怒行為，比喝酒還嚴重。

根據加州大學的研究指出，研究人員分析了945名成人，涵蓋了各個年齡和教育程度，並在排除年齡、教育、吸煙和飲酒等潛在混淆因素後，發現反式脂肪的攝取和易怒體質有其關聯性，且反式脂肪與攻擊行為的聯繫比年齡，抽菸，性別，酒精等因素更為強烈。

蕭捷健解釋，這是由於反式脂肪可能會干擾n3FA，一種有助於抑制攻擊行為的長鏈脂肪酸的產生，透過影響前列腺素和發炎反應，間接影響行為模式，除了容易造成心血管疾病、糖尿病，還會影響我們的心理與行為反應，甚至和憂鬱症的風險有關。

蕭捷健建議，想吃餅乾或蛋糕的時候，盡量去專門的烘焙店買，保存期限愈短愈好。想吃洋芋片，就自己用馬鈴薯和酪梨油，氣炸十分鐘就好了。避免過多反式脂肪，為心理健康加分。

此外，除了反式脂肪外，中國杭州一個研究團隊發現，在油炸過程中產生的有害物質–丙烯醯胺，也是導致焦慮和抑鬱風險增加的罪魁禍首。

該研究共觀察140,728位成人，時間長達11.3年，排除前兩年被診斷為抑鬱症的參與者後，在食用油炸食品的族群中，共有8,294位罹患焦慮症、12,735患抑鬱症，其中與炸白肉相比，常吃炸薯條者罹患抑鬱症風險增加2%。

美國醫師和營養學研究者Walter Willett博士表示，除了高溫油炸會產生丙烯醯胺，它也存在於經高溫烘焙的咖啡豆中，以及烤吐司，因為含有碳水化合物和蛋白質食物一旦經過加熱便會產生丙烯醯胺。因此建議從改變烹調方式來降低丙烯醯胺對身體可能造成的危害。
洋芋片
反式脂肪
油炸物

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更新時間 : 2023-11-16 16:01 GMT+08:00

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