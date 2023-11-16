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拜習會中國仍不放棄武力攻台 台灣外交部：料敵從寬、隨時做好準備

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/16 14:02
外交部發言人劉永健回應拜習會談及台海議題（圖／台灣英文新聞）

外交部發言人劉永健回應拜習會談及台海議題（圖／台灣英文新聞）

舊金山「拜習會」15日結束。外交部今天說，美國總統拜登再次利用與中國領導人會晤場合，公開表達美國對維持台海和平穩定的堅定立場，外交部表示肯定與歡迎；並強調政府將持續強化自我防禦能力並做好準備。

拜習會15日於加州灣區舉行登場，雙方就「在平等和尊重基礎上」就恢復軍事接觸、遏止類鴉片麻醉藥品芬太尼販運、共同加快努力應對氣候危機等達成協議；針對台灣問題，拜登向習近平提及台海和平穩定的重要性，同時重申美國維持一中政策，反對中國干預台灣選舉；習近平則表示，北京希望和平統一，「某一時刻中方必須朝著總體解決問題邁進」。

外交部發言人劉永健今日於例會表示，拜登表達美國反對任何一方片面改變台海現狀、兩岸歧見應以和平方式解決，台海和平穩定符合全球利益，呼籲中國克制在台海及周邊軍事行動。對於拜登再次利用與中國領導人會晤場合，公開表達美國對維持台海和平穩定的堅定立場，外交部表示肯定與歡迎。

劉永健指出，拜登上任後多次強調對台灣的安全承諾堅若磐石，透過具體行動表達對台灣堅定支持，包括在美澳領袖峰會、美日韓三方元首峰會、七大工業國家集團（G7）領袖峰會等國際場域聯合聲明，都展現台海和平穩定的重要性，已是國際間高度共識。

劉永健表示，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續積極強化自我防衛能力、深化台美安全夥伴關係，並與理念相近國家緊密合作，共同維護台海和平穩定、印太區域的自由開放與繁榮，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

另外，針對台灣議題，據美國官員指出，習近平表示「某一時刻中方必須朝著總體解決問題邁進」，但否認有所謂2027年或2035年武力攻打台灣的計畫；也要求美方停止武裝台灣。

劉永健回應，台灣從不預測中國是否攻台或何時攻台，政府將持續強化自我防禦能力並做好準備，積極爭取國際支持，讓中國了解到國際對台海和平穩定的高度重視，認知發動戰爭的代價極高而不輕舉妄動。以實力為後盾的和平，才是真正的和平，將會料敵從寬、隨時做好準備。
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外交部
劉永健

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更新時間 : 2023-11-16 16:01 GMT+08:00

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