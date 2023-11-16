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22名幼童血檢鉛含量過高 元凶為肉桂蘋果醬 美國FDA召回三款產品

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/16 12:38
美國市售三款肉桂蘋果醬產品含有「極高鉛含量」，導致22名幼童血檢中鉛含量過高。（圖／截自美國FDA官網）

美國市售三款肉桂蘋果醬產品含有「極高鉛含量」，導致22名幼童血檢中鉛含量過高。（圖／截自美國FDA官網）

美國近來爆發22名幼童鉛中毒事件，經調查和檢測後發現，市售三款肉桂蘋果醬產品含有「極高鉛含量」，美國食品藥物管理局 (FDA)已宣布召回。

CNN報導，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）發布的醫界通函指出，截自11月7日，全美14州至少有22名年齡介於1至3歲之間的幼童，在食用肉桂蘋果醬後，血液中的鉛濃度介於4微克至29微克，高於一般幼童的平均值3.5微克，且出現頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉和貧血等症狀，因此提醒醫療院所若發現疑似案例因通報地方衛生單位。

美國北卡羅萊納州近期進行一項調查發現有4名兒童體內鉛含量異常增高，據當地健康專家發現的元凶為 WanaBana 的肉桂蘋果醬，美國FDA便在日前發出警告並立即召回該商品，緊接著Schnucks和Weis的肉桂蘋果醬也早檢驗出「極高鉛含量」。

報導指出，據州立實驗室檢驗報告，某些肉桂蘋果醬疑似遭到汙染，產品中的鉛含量極高，美國FDA已宣布召回WanaBana、Schnucks 和 Weis 的肉桂蘋果醬產品，而這些產品在召回前於跨國電商企業亞馬遜（Amazon.com）、美元樹（Dollar Tree）和美國零售商山姆會員店（Sam’s Club）等零售平台銷售。

美國FDA提醒民眾勿食用有問題的商品，並呼籲吃過這些商品的兒童應進行血液檢驗。據美國CDC的醫界通函，目前正與FDA和廠商合作，以找出產品的汙染源。

專家提醒，當小孩血液中鉛濃度過高時，不一定會出現症狀，但可能會出現發展遲緩的問題。鉛中毒最初症狀包含頭部、胃部和肌肉疼痛、嘔吐、貧血、煩躁、疲勞和體重減輕等。
鉛中毒
嬰幼兒
兒童
美國FDA
美國CDC

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更新時間 : 2023-11-16 16:00 GMT+08:00

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