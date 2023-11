【AI雖強大•但不完美】英國劍橋詞典選出2023年度代表字：hallucinate「產生幻覺」

英國劍橋詞典(Cambridge Dictionary)最近宣布其2023年度代表字為hallucinate(產生幻覺、錯覺或者誤解),這個動詞和其他許多字一樣,在2023年因為人工智慧(AI)而增加新的定義。

英國廣播公司BBC及「衛報」(The Guardian)報導,Hallucinate原本定義為「似乎看到、聽到、感覺到或聞到」一些不存在的東西,通常是因為「健康狀況或因為服用藥物所致」。

但如今hallucinate多了一個額外含義,與ChatGPT、微軟BingAI等新的AI工具有密切關聯,新增註解是:

「當AI製造幻覺,意即它產生錯誤訊息,讓人誤以為是真的」。(好學的讀者們,點進超連結看了劍橋網路詞典的例句之後,應該會更清楚它的意思。)

根據劍橋詞典英文官網說明,選擇hallucinate為年度代表字,是因為新含義「觸及了人們為何熱烈談論AI」的核心。

也就是說,「生成式AI」(Generative AI)雖然強大,但仍不完美,人類在利用AI的同時,必須認知到AI雖有強大潛力,但同時也有弱點。如何安全有效地運用AI, 是人類必須關注的課題。



此外,根據BBC報導,劍橋詞典今年新增的約6000個字詞及定義中,許多都跟AI有關。例如prompt engineer(提示工程師/AI溝通師),large language model(大型語言模型)及GenAI(生成式AI)。

劍橋詞典出版經理尼科爾斯(Wendalyn Nichols)表示:「AI會令人產生錯覺,這一事實提醒我們,人類仍然需要運用批判性思考的技能,來使用這些工具。」

尼科爾斯指出,AI非常擅長透過大量數據,抓取特定資訊並進行整合,它的可信度就跟演算法一樣。你越是要求原創,它們就越可能偏離正軌 (the more original you ask them to be, the likelier they are to go astray)。

正因如此,人類的專業度可能比以往更加重要,以便讓大型語言模型在訓練過程中可以「記住」更權威更精準且更新的資訊。