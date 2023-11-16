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【AI雖強大•但不完美】英國劍橋詞典選出2023年度代表字：hallucinate「產生幻覺」

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/16 16:28
圖/dictionary.cambridge.org/

圖/dictionary.cambridge.org/

英國劍橋詞典（Cambridge Dictionary）最近宣布其2023年度代表字為hallucinate（產生幻覺、錯覺或者誤解），這個動詞和其他許多字一樣，在2023年因為人工智慧（AI）而增加新的定義。

英國廣播公司BBC及「衛報」（The Guardian）報導，Hallucinate原本定義為「似乎看到、聽到、感覺到或聞到」一些不存在的東西，通常是因為「健康狀況或因為服用藥物所致」。

但如今hallucinate多了一個額外含義，與ChatGPT、微軟BingAI等新的AI工具有密切關聯，新增註解是:

「當AI製造幻覺，意即它產生錯誤訊息，讓人誤以為是真的」。(好學的讀者們，點進超連結看了劍橋網路詞典的例句之後，應該會更清楚它的意思。)

根據劍橋詞典英文官網說明，選擇hallucinate為年度代表字，是因為新含義「觸及了人們為何熱烈談論AI」的核心。

也就是說，「生成式AI(Generative AI)雖然強大，但仍不完美，人類在利用AI的同時，必須認知到AI雖有強大潛力，但同時也有弱點。如何安全有效地運用AI, 是人類必須關注的課題。

此外，根據BBC報導，劍橋詞典今年新增的約6000個字詞及定義中，許多都跟AI有關。例如prompt engineer（提示工程師/AI溝通師），large language model（大型語言模型）及GenAI（生成式AI）。

劍橋詞典出版經理尼科爾斯（Wendalyn Nichols）表示：「AI會令人產生錯覺，這一事實提醒我們，人類仍然需要運用批判性思考的技能，來使用這些工具。」

尼科爾斯指出，AI非常擅長透過大量數據，抓取特定資訊並進行整合，它的可信度就跟演算法一樣。你越是要求原創，它們就越可能偏離正軌 (the more original you ask them to be, the likelier they are to go astray)。

正因如此，人類的專業度可能比以往更加重要，以便讓大型語言模型在訓練過程中可以「記住」更權威更精準且更新的資訊
AI
大型語言模型
LLM
劍橋詞典
hallucinate

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更新時間 : 2023-11-16 23:30 GMT+08:00

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