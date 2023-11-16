擬開放「非血親器捐」恐藏器官買賣疑慮 衛福部將召開專家會議

全球器官捐贈市場供需不平衡，其中也包含台灣，加上COVID-19疫情衝擊，器捐數一度創新低。健保署長、器捐中心董事長石崇良日前拋出「非血親」器捐議題，讓朋友間也能捐贈，但需要有更嚴格的規劃與配套，才會進一步討論修法。

中央社、聯合報報導，據國內統計，今年截至11月初仍有1萬1351名等待移植個案，其中以腎臟最多，多達8684名腎臟病變患者排隊等待換腎；另外，捐贈者315人、受贈者888人。

石崇良昨（15）日接受媒體聯訪時表示，以台灣腎臟移植等待者而言，雖然健保有給付血液透析及腹膜透析，可以維持末期患者生命，但生活品質不如移植患者。

我國的腎病患者多，但移植率卻極低，主因是來源大都仰賴「屍腎」，器捐中心4年前雖推動「一腎換一腎」政策，開放非親屬家庭可相互交換捐贈腎臟，但新制上路後，迄今移植個案仍掛零，主因是申請程序繁瑣、人性、配對成功率等。

為了拓展器官來源，日前專家提出放寬捐贈者對象，開放「非血親捐贈」，只要確保為無償捐贈，朋友之間可捐腎、捐肝，但也憂心背後有器官買賣等疑慮。

石崇良說，活體捐贈嚴格限制，先前開放配偶間捐贈器官就有人擔心「假結婚、真買賣器官」，為此規定須結婚兩年以上或生育一個孩子的伴侶才能器官捐贈。若是開放「非血親」捐贈的疑慮更多，台灣確實需要有嚴謹規劃、設計良善配套，希望達到社會共識後再啟動修法，衛福部將在最近召開專家會議，凝聚社會共識。