支持臉部平權 包容不同！台灣輝瑞x陽光基金會「看見陽光，輝灑色彩」巡迴畫展即起開跑

為燒傷及顏面損傷孩童創造友善平等的成長環境，打破外觀不同所帶來的歧視與偏見，台灣輝瑞藥廠與陽光基金會再度攜手合作，即日起至12月16日期間舉辦小陽光巡迴畫展「看見陽光，輝灑色彩」，巡迴於新北市亞東醫院、台中中山醫學大學附設醫院及台南奇美醫療財團法人奇美醫院中展出，邀請大家體會每一幅畫作的獨特價值，一同感受陽光孩子的勇氣。

台灣輝瑞大藥廠總裁葉素秋表示，2014年起輝瑞公司與陽光基金會合作小陽光畫作與月曆義賣，並是第一家將畫作帶進辦公室展覽的企業，今年是輝瑞藥廠與陽光基金會公益合作的第十年，為了病人創造更好的生活努力為榮，希望將美好畫作與更多人分享，與陽光基金會進一步合作，到醫院舉辦巡迴「讓更多人看見陽光」。

今年畫展主題為「盡情閃耀每一天」，小陽光們用豐富的想像力，以童真的筆觸與色彩將疾病帶來的痛處和憂傷轉化成繽紛閃耀的每一天，期待民眾能從畫展中感受小陽光的生命能量，也希望藉由我們的關懷與付出，可以幫助小陽光們擁有更多勇氣和自信，充滿喜悅地迎向未來。

陽光基金會舒靜嫻執行長提到，「小陽光」是一群因先天疾病或燒燙傷意外造成外觀或顏面損傷的孩子，他們在成長過程中必須持續經歷手術、復健和異樣眼光帶來的諸多壓力與挑戰。每年小陽光畫作徵選活動以不同主題邀請燒傷顏損兒彩繪他們的生活與夢想，也讓更多人看到他們的處境。

「看見陽光，輝灑色彩」巡迴畫展活動資訊

巡迴畫展將於北中南三間醫院展出，首站將於亞東醫院揭開序幕，自11月14日至11月16日於院內藝文走廊開展；緊接著台中場將於11月28日至11月30日假中山醫學大學附設醫院汝川醫療大樓221診與2樓手扶梯前空地登場；最終站則會在奇美醫療財團法人奇美醫院二-五天橋壓軸展出，展期為12月12日至12月16日。