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高雄萬豪酒店推新鮮手打頂級A5和牛漢堡排! 京樂日本料理餐廳限量供應中

By 台灣英文新聞
2023/11/16 09:50
 京樂日本料理餐廳推出頂級A5和牛漢堡排。（圖／高雄萬豪酒店）

 京樂日本料理餐廳推出頂級A5和牛漢堡排。（圖／高雄萬豪酒店）

不用飛日本，來京樂日本料理餐廳就能品嚐最原汁原味的日式漢堡排! 位於高雄萬豪酒店11樓的京樂日本料理餐廳推出大人小孩都愛不釋口的日式漢堡排套餐，選用頂級A5黑毛和牛手拍現打，搭配生蛋黃照燒醬享用，滋味一絕! 還可任選五種佐料蘸取，為您帶來多重味蕾體驗。除了焦香多汁的漢堡排外，套餐搭配開胃前菜、刺身沙拉與海藻味噌湯，定價880元另加10%服務費，即日起每週一至週五的午餐時段限量供應。高雄的朋友不需捨近求遠，現在就來京樂日本料理餐廳品嚐最道地、最極致的日式漢堡排!

擁有「日本產食材認證」的京樂日本料理餐廳，在食慾之秋獻上肉質厚實又飽滿多汁的日式漢堡排套餐。由料理長渡邊正紀嚴選日本頂級A5黑毛和牛，質地肥美柔嫩，加入爽脆洋蔥與及特製調料均勻混合，每日新鮮手打，增加肉質彈性與緊實度。和牛漢堡排每日現點現烤，烤爐鋪上乾燥朴葉以炭火直烤至焦糖色澤，鎖住飽滿肉汁，微透木質調薰香，搭配被譽為「清香美人」的高雄在地147號有機米，米粒飽滿晶瑩透著淡雅芋頭香氣。推薦一口肉排搭配一口米飯，在口中細細咀嚼品味豐腴的牛脂與米香的融合。

日式漢堡排套餐含有3塊各90公克的A5和牛漢堡排，份量感十足，搭配五款佐料如櫻花鹽、味噌醬、七味粉、蔥鹽及橙醋佐蘿蔔泥，打造多重迷人風味。而最令人驚豔的，就屬用台灣紅殼土雞蛋的生蛋黃拌入照燒醬，蓋在漢堡排上使蛋液傾瀉而出，大口咬下讓鹹、香、醇、鮮的滋味在口中迸發。套餐內含刺身沙拉，以當日新鮮配送的漁獲現切，拌入濃郁胡麻醬鮮味更升級。隨餐附贈開胃小缽、海藻味噌湯、醬菜及季節鮮果，豐盛的餐點搭配讓味蕾和肚腹都超滿足。京樂日本料理餐廳日式漢堡排套餐即日起至12月29日，平日週一至週五的午餐時段限量供應，每份880元另加10%服務費，訂位專線：(07) 559-6918

更新時間 : 2023-11-16 16:00 GMT+08:00

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