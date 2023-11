【更新】舊金山拜習會台北時間16日清晨結束　外媒: 習近平否認2027或2035年攻打台灣

更新時間: 2023-11-16 11:47

根據美國ABC新聞網報導, 拜登在會談後舉行記者會時表示,他估計中國不會干預台灣即將到來的總統選舉。

而根據白宮官員轉述,習近平暗示中國雖然持續進行演習,但並未計畫攻擊台灣。重點是在恫嚇與震懾。

As the administration official described it, Xi indicated that China was not preparing to invade Taiwan despite its ongoing military preparations. The U.S. is focused on deterrence, the official said.

然而根據美國之音VOA報導,美國時間週三(11月15日)晚間,白宮在拜登總統與中國領導人習近平舉行了美中雙邊峰會後發表聲明。 VOA中文報導引述拜登行政當局高級官員在美中雙邊峰會後披露,拜登總統與中國國家主席習近平就台灣問題進行了實質性的交流。

這位要求不透露姓名的官員說,習近平明確表達了持續的關切,並強調這是美中關係最具潛在危險性的問題,他明確闡述了北京方面希望和平統一,但是緊接著就提出了有可能動用武力的條件。

這位官員說,拜登總統非常明確地回應說,美國的長期立場是決心維持和平穩定,美方相信維持現狀,並請求中方尊重台灣的選舉進程。

這位官員說,習近平回應說,和平固然好,但是在某一刻中方必須朝著總體解決問題邁進。

這位行政當局高級官員說,習近平否認有在近期用武力攻打臺灣的計畫。這位官員說,習近平說,他聽到美國有各種報告,說中方正計畫在2027年或2035年採取軍事行動。這位官員說,這番言論似乎帶著一絲惱怒,然後習近平基本上是說,根本就沒有這樣的計畫,沒有人給他說起過這種計畫。

更新時間: 2023-11-16 10:36

首次發稿: 2023-11-16 10:16

舊金山拜習會台北時間16日清晨結束 習近平: 美方應停止武裝台灣 但「中美不打交道不行」

美中兩國領袖藉著出席APEC領袖會議的機會,於舊金山時間15日舉行的「拜習會」,在台灣時間16日凌晨結束。根據新華社報導,中國國家主席習近平提出「共同樹立正確認知」等中美關係「五根支柱」,強調中國有「必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線」,希望兩國「做夥伴,相互尊重、和平共處」。

根據這項報導,習近平聲稱,「台灣問題」始終是中美關係中「最重要、最敏感的問題」,中方重視美方在峇里島會晤中作出的有關積極表態。美方應該將「不支持台獨」的表態體現在具體行動上,「停止武裝台灣,支持中國和平統一。中國終將統一,也必然統一」。

Chinese President Xi Jinping said on Wednesday that the U.S. side should take real actions to honor its commitment of

not supporting "Taiwan independence," stop arming Taiwan, and support China's peaceful reunification.

"China will realize reunification, and this is unstoppable,"

Xi said during his summit meeting with U.S. President Joe Biden at Filoli Estate, a country house approximately 40 km south of San Francisco, California.

(english.news.cn)