【更新】舊金山拜習會台北時間16日清晨結束　外媒: 習近平否認2027或2035年攻打台灣

更新時間: 2023-11-16 11:47

根據美國ABC新聞網報導， 拜登在會談後舉行記者會時表示，他估計中國不會干預台灣即將到來的總統選舉。

而根據白宮官員轉述，習近平暗示中國雖然持續進行演習，但並未計畫攻擊台灣。重點是在恫嚇與震懾。

As the administration official described it, Xi indicated that China was not preparing to invade Taiwan despite its ongoing military preparations. The U.S. is focused on deterrence, the official said. (ABC NEWS)

然而根據美國之音VOA報導，美國時間週三(11月15日)晚間，白宮在拜登總統與中國領導人習近平舉行了美中雙邊峰會後發表聲明。 VOA中文報導引述拜登行政當局高級官員在美中雙邊峰會後披露，拜登總統與中國國家主席習近平就台灣問題進行了實質性的交流。

這位要求不透露姓名的官員說，習近平明確表達了持續的關切，並強調這是美中關係最具潛在危險性的問題，他明確闡述了北京方面希望和平統一，但是緊接著就提出了有可能動用武力的條件。

這位官員說，拜登總統非常明確地回應說，美國的長期立場是決心維持和平穩定，美方相信維持現狀，並請求中方尊重台灣的選舉進程。

這位官員說，習近平回應說，和平固然好，但是在某一刻中方必須朝著總體解決問題邁進。

這位行政當局高級官員說，習近平否認有在近期用武力攻打臺灣的計畫。這位官員說，習近平說，他聽到美國有各種報告，說中方正計畫在2027年或2035年採取軍事行動。這位官員說，這番言論似乎帶著一絲惱怒，然後習近平基本上是說，根本就沒有這樣的計畫，沒有人給他說起過這種計畫。

更新時間: 2023-11-16 10:36

首次發稿: 2023-11-16 10:16

舊金山拜習會台北時間16日清晨結束 習近平: 美方應停止武裝台灣 但「中美不打交道不行」

美中兩國領袖藉著出席APEC領袖會議的機會，於舊金山時間15日舉行的「拜習會」，在台灣時間16日凌晨結束。根據新華社報導，中國國家主席習近平提出「共同樹立正確認知」等中美關係「五根支柱」，強調中國有「必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線」，希望兩國「做夥伴，相互尊重、和平共處」。

(圖:路透/Kevin Lamarque)

根據這項報導，習近平聲稱，「台灣問題」始終是中美關係中「最重要、最敏感的問題」，中方重視美方在峇里島會晤中作出的有關積極表態。美方應該將「不支持台獨」的表態體現在具體行動上，「停止武裝台灣，支持中國和平統一。中國終將統一，也必然統一」。

Chinese President Xi Jinping said on Wednesday that the U.S. side should take real actions to honor its commitment of not supporting "Taiwan independence," stop arming Taiwan, and support China's peaceful reunification. "China will realize reunification, and this is unstoppable," Xi said during his summit meeting with U.S. President Joe Biden at Filoli Estate, a country house approximately 40 km south of San Francisco, California. (english.news.cn)

報導提到，習近平與美國總統拜登（Joe Biden）同意，推動和加強中美各領域對話合作，並強調共同加快「努力應對氣候危機」的重要性。

綜合台灣中央社與外電報導，拜登與習近平的會談自台北時間今天凌晨3時20分左右展開，在5時35分結束，時間約2小時15分，較稍早預期的4小時為短。會談後，兩人即共同參加由美方舉行的宴會，並曾有短暫的散步交談(下圖) 。

拜習會舉行的地點在舊金山灣區的費羅麗莊園（Filoli Estate）。

(圖: 路透/Kevin Lamarque)

新華社在報導中形容，習近平與拜登就事關中美關係的「戰略性、全局性、方向性問題」及「事關世界和平和發展的重大問題」，「坦誠深入地」交換了意見。但報導沒有提到拜登的看法。

根據新華社報導，習近平說，

「中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的」。

他還說: 「大國競爭」解決不了中美兩國和世界面臨的問題，「這個地球容得下中美兩國」，中美「各自的成功是彼此的機遇」。

延伸閱讀: 2023 APEC會議美國舊金山登場 拜習會受矚目、企業領袖峰會1200位CEO參與

報導引述習近平說，「中國不走殖民掠奪的老路，也不走國強必霸的歪路」，不搞意識形態輸出，也不與任何國家搞意識形態對抗。「中國沒有超越或者取代美國的規劃，美國也不要有打壓遏制中國的打算」。只要雙方堅持「相互尊重、和平共處、合作共贏」，完全可以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道。

習近平表示，中美這次舊金山會晤應該有新的願景，共同努力「澆築中美關係的『五根支柱』」: 一是共同樹立正確認知；二是共同有效管控分歧；三是共同推進互利合作；四是共同承擔大國責任；五是共同促進人文交流。

他在提到「共同樹立正確認知」時說，中國始終致力於構建「穩定、健康、可持續」的中美關係。同時，中國有「必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線」。希望兩國「做夥伴，相互尊重、和平共處」。

習近平在提及「共同有效管控分歧」時說，不能讓分歧成為橫亙在兩國之間的鴻溝，而是要想辦法「架起相向而行的橋梁」。雙方要了解彼此的原則底線，「不折騰、不挑事、不越界，多溝通、多對話、多商量，冷靜處理分歧和意外」。

他指出，美方在出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的舉措，嚴重損害中方正當利益。打壓中國科技就是遏制中國高品質發展，剝奪中國人民的發展權利。中國的發展壯大有內生邏輯「是外部力量阻擋不了的」。希望美方嚴肅對待中方關切，採取行動，取消單邊制裁，為中國企業提供公平、公正、非歧視的環境。

根據報導，拜習二人認可雙方要在有共同利益的領域開展合作，負責任地管控雙邊關係中的競爭因素，並歡迎雙方團隊繼續就此討論。

二人並同意推動和加強中美各領域對話合作，包括建立人工智慧（AI）政府間對話；成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作；在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話同意明年早些時候進一步大幅增加航班；擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流等。

雙方還強調在當下關鍵10年中美共同加快努力應對氣候危機的重要性，歡迎兩國氣候特使近期開展的積極討論，包括：2020年代國內減排行動，共同推動聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）成功，啟動中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」以加快具體氣候行動。