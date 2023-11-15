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小心蟲蟲跟著行李回家 台灣環境部推臭蟲防治4妙招

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/15 20:33
2023年9月29日，巴黎除蟲人士手套上的臭蟲。（圖／路透社Stephanie Lecocq）

2023年9月29日，巴黎除蟲人士手套上的臭蟲。（圖／路透社Stephanie Lecocq）

近來許多國家遭受臭蟲侵擾，從歐洲傳到亞洲，由於國際旅遊頻繁，環境部化學物質管理署提醒民眾，自國外回來後，最好立即清洗衣服、檢查行李，避免攜帶臭蟲回家。

環境部表示，若發現臭蟲，也別驚慌，勤檢查衣服行李家俱細縫，運用「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」清除臭蟲四妙招，最後手段才使用環境用藥殺蟲劑。

臭蟲又稱床蝨（bedbug），雖尚無證據會傳播人類疾病，但被臭蟲叮咬奇癢無比。臭蟲自古以來即是滋擾性大害蟲，過去曾在許多國家間蔓延過，近年來臭蟲再度成為常見害蟲。

民眾從國外旅行回來後，應立即清洗衣服和檢查行李，有無夾帶臭蟲。二手家具搬回家前，應檢查有無臭蟲蹤跡。在家也要勤於清理環境，減少雜物堆積，檢查床罩、床單、枕頭、毯、床墊的線縫等處，看看是否發現有臭蟲或臭蟲排遺（血液斑）。以檢查清理、物理防治為優先，化學防治為輔，小範圍以物理防治處理，大範圍再考慮化學防治。

環境部提醒，若家中草蓆或箱子發現臭蟲，可裝入塑膠袋中，綁緊進行曝曬，袋中溫度超過攝氏 65 度可防治臭蟲。懷疑有臭蟲的衣物，則可集中裝入塑膠袋中綁緊，避免臭蟲逃逸，然後拿到洗衣機清洗。也可使用熱蒸汽熨斗進行蒸汽防治，或善用吸塵器勤捉。

如臭蟲存在範較圍廣，情形嚴重時，可請合格的病媒防治除蟲公司處理。民眾可上環境部化學署查詢環境用藥安全使用宣導網。選用合法環境用藥，防蟲也要注意自身安全。

小心蟲蟲跟著行李回家 台灣環境部推臭蟲防治4妙招

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小心蟲蟲跟著行李回家 台灣環境部推臭蟲防治4妙招
臭蟲防治宣導（圖／環境部化學物質管理署）
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更新時間 : 2023-11-15 21:05 GMT+08:00

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