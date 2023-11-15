民眾黨退讓才促成藍白合？傳柯文哲苦臉、 陳智菡眼眶紅 支持者湧臉書表不滿

2024 台灣總統大選，藍白合今（15）日終於談成，以國民黨與民眾黨雙邊民調比積點，18 日見分曉。傳民眾黨退讓頗多，談完後柯文哲面色凝重，柯辦發言人陳智菡眼眶泛淚，柯文哲在會後的一場座談中直言心情不好，柯的支持者更湧入臉書表達失望，超越藍綠原來都是口號。

自由時報稱，柯陣營內部反對與藍營和談，對今日達成的 6 點共識也出乎意料，黨內「一片死寂」。陪同柯出席會談的陳智菡，也疑似被拍到眼眶紅、泛淚的畫面，對此陳澄清，並沒有哭。

根據中央社，被問到談判細節，陳表示，柯侯朱馬討論過程中，幕僚並未參與，不知協商版本是誰提出的，對協商的民調計算方式與原先理解有所差距，但朱立倫卻表示「都談好了」。她坦言，民眾黨有讓步，但依柯文哲為準，不會抱怨或質疑公平性，惟必須釐清民調計算方法。

NOWnews 指出，柯文哲在會談結束後，馬不停蹄出席 NOWnews 舉辦的《2024總統大選青年論壇》。學生辛辣提問，柯過去曾言最討厭「蚊子、蟑螂、國民黨」，如今卻選擇與國民黨合作，「是國民黨變了，還是你變了？」

柯文哲回應，今天他心情不太好。作為 228 家屬，雖討厭國民黨，但「沒想到民進黨墮落這麼快。」他認為，這次國會有機會三黨不過半，他承諾會盯緊國民黨，並強調要相信「制度」，而非個人。建立制度，才能杜絕「絕對權力導致絕對腐化」。

柯文哲傍晚在臉書貼文，嘆這半年來「藍白合」喧賓奪主，排擠了國政討論。在努力溝通後，兩黨國會合作已達共識，要促成台灣第三波民主改革、推動聯合政府。他直言，「個人位子不重要」，重點是結束台灣政壇兩極對抗、贏者全拿、毫無制衡的亂象。

競選總幹事黃珊珊在臉書沒有多餘的話，只有一句「唯一支持柯文哲」。支持者顯然無法接受打擊，瀰漫著錯愕、失望、落寞、不解、憤怒的複雜情緒。在柯文哲的臉書，不少人堅持若柯文哲淪為副手，絕不會出門投票。民眾黨的臉書，則湧入不滿留言：「居然被喬掉了」、「不要忘記了當初打破藍綠的初衷」、「淪為人形立牌被國民黨綁架的柯文哲」、「寧願柯文哲好好跟郭台銘整合，義無反顧拚一次」。