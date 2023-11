【APEC場邊很多戲】傳美國企業搶與習近平共進晚餐 一席4萬美元 議員酸：大啖牛排談人權嗎？

睽違 12 年,APEC 主辦國的棒子再度交到了美國手上,當外界聚焦拜習會如何沖淡美中緊張關係,據傳美國大企業爭搶與習近平共進晚餐的機會,一席要價 4 萬美金(新台幣 128 萬元),美議員嗆,買得到共餐時光,買不到良心。

路透社、商業內幕報導,在中國經濟疲軟、商業環境每況愈下的情勢下,能與中國領導人直接面對面,探探在中國做生意的風向,實在是再難得不過的機會。

習近平料將進行演說,讓在場的巨商富賈安心,中國歡迎你們投資。畢竟,在去風險陰影下,外資連番出逃,中國第三季首見外商直接投資(FDI)下滑,對中共經濟維穩造成了壓力。

出席盛宴的計有微軟執行長納德拉(Satya Nadella)、花旗執行長范潔恩(Jane Fraser)、特斯拉與 SpaceX 執行長馬斯克(Elon Musk)等人。許多企業大老是獲邀出席,但更多的是願意花大筆銀子搶到入場「餐券」的人。

數十年來,商業貿易奠定了美中關係的核心,在中國的火車頭經濟成長勢頭中,扮演了重要角色。然而,這兩大地緣政治強權日益劍拔弩張興起新冷戰,讓卡在中間的企業,陷入了尷尬處境。

況且,外資企業在中國營運益發困難。除了美中彼此三不五時的晶片科技出口限令與制裁,北京當局擴大反間諜法範疇,對外商收束管制、突擊搜索、限制外籍人士出境等作為,都讓外商如驚弓之鳥,深怕下一個就輪到自己。

前美國貿易官員、商業顧問沐恩(Jeff Moon)認為,中方必會試圖軟化習近平的形象,張開雙手鼓勵美企投資中國,但一場餐會,是無法改變什麼的。反中甚力的美國議員則對商界無視中國人權不彰,爭著與習近平共餐的嘴臉,表示不齒。

眾議院「中國問題特別委員會」領袖共和黨議員蓋拉格(Mike Gallagher)在 X 平台開酸:「餐會要談些什麼呢?這菲力牛排有點太柴,你們無端關押百萬維吾爾穆斯林的事情辦得如何了啊?這白蘇維濃白酒真不錯,恭喜啊,你們全面摧毀了香港的公民社會。」

