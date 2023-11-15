【APEC場邊很多戲】傳美國企業搶與習近平共進晚餐 一席4萬美元 議員酸：大啖牛排談人權嗎？

睽違 12 年，APEC 主辦國的棒子再度交到了美國手上，當外界聚焦拜習會如何沖淡美中緊張關係，據傳美國大企業爭搶與習近平共進晚餐的機會，一席要價 4 萬美金（新台幣 128 萬元），美議員嗆，買得到共餐時光，買不到良心。

路透社、商業內幕報導，在中國經濟疲軟、商業環境每況愈下的情勢下，能與中國領導人直接面對面，探探在中國做生意的風向，實在是再難得不過的機會。

習近平料將進行演說，讓在場的巨商富賈安心，中國歡迎你們投資。畢竟，在去風險陰影下，外資連番出逃，中國第三季首見外商直接投資（FDI）下滑，對中共經濟維穩造成了壓力。

出席盛宴的計有微軟執行長納德拉（Satya Nadella）、花旗執行長范潔恩（Jane Fraser）、特斯拉與 SpaceX 執行長馬斯克（Elon Musk）等人。許多企業大老是獲邀出席，但更多的是願意花大筆銀子搶到入場「餐券」的人。

數十年來，商業貿易奠定了美中關係的核心，在中國的火車頭經濟成長勢頭中，扮演了重要角色。然而，這兩大地緣政治強權日益劍拔弩張興起新冷戰，讓卡在中間的企業，陷入了尷尬處境。

況且，外資企業在中國營運益發困難。除了美中彼此三不五時的晶片科技出口限令與制裁，北京當局擴大反間諜法範疇，對外商收束管制、突擊搜索、限制外籍人士出境等作為，都讓外商如驚弓之鳥，深怕下一個就輪到自己。

前美國貿易官員、商業顧問沐恩（Jeff Moon）認為，中方必會試圖軟化習近平的形象，張開雙手鼓勵美企投資中國，但一場餐會，是無法改變什麼的。反中甚力的美國議員則對商界無視中國人權不彰，爭著與習近平共餐的嘴臉，表示不齒。

眾議院「中國問題特別委員會」領袖共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）在 X 平台開酸：「餐會要談些什麼呢？這菲力牛排有點太柴，你們無端關押百萬維吾爾穆斯林的事情辦得如何了啊？這白蘇維濃白酒真不錯，恭喜啊，你們全面摧毀了香港的公民社會。」