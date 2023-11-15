加拿大總理宣布　出資48億挹注能元科技溫哥華建電芯廠

加拿大總理杜魯道於台灣時間15日清晨四點宣布，加拿大政府將出資支持台泥企業團旗下的能元科技Molicel，於溫哥華打造加拿大最大的高性能三元鋰電池電芯廠，預計2024年動土，2028年投產，產能為2.8GWh，每年生產1.35億顆的圓柱型三元鋰電池，而它也將成為全球第一個「使用100%綠電」的低碳高動力電芯廠。能元科技加拿大廠將投入255億台幣，其中1/5由加拿大政府以淨零加速器(NZA)計畫中的戰略創新基金(SIF)，資助能元科技新台幣近48億資金；當地電力公司BC Hydro也將特別興建輸配電網將水力發電導入能元科技加拿大廠使用。預計2028年生產出比目前多數亞洲生產之電池減碳近50%、兼具高能量密度與高放電功率的「次世代高效能三元鋰離子電池」。在歐盟實施聚焦產品碳足跡的電池法後，全球指標電芯廠LG、寧德時代等紛紛規畫生產純綠電電池的此刻，能元科技的海外新廠投資，不僅契合台泥低碳及全球能源轉型的集團策略，也為Molicel邁向世界電池品牌又邁進一大步。

加拿大總理杜魯道在加國科學及工業部部長商鵬飛、英屬哥倫比亞省省長尹大衛陪同下，親自造訪了能元科技位於溫哥華的基地，共同宣布加拿大最大高性能鋰電池電芯廠投資案。而台泥企業團董事長張安平與能元科技總經理薛人禎也到場見證此一歷史時刻。加拿大總理杜魯道以「氣候政策就是經濟政策」形容：「當我們支持能元科技建立電芯廠時，我們強化了加拿大作為全球潔淨科技領導者的角色，創造了良好的工作機會，同時也有助於保持我們的空氣清新不受汙染」。台泥企業團董事長張安平表示：「Molicel作為創造全球第一個商業化鋰金屬電池的公司，一直致力於創新、創意和社會價值觀。我們很高興重返Molicel的起源地溫哥華，作為Molicel綠色能源計劃的新中心」。張安平表示，「我們將與加拿大的伙伴們一起，致力生產真正的綠色電池，響應英屬哥倫比亞省的全面綠能再生水力發電計畫。我們相信，二氧化碳的減少是未來所有企業成功的關鍵。」張安平也強調：「我相信，衡量生命不僅在於我們今天如何生活，還取決於我們留下的回憶，以及未來世代如何記得我們。讓我們齊心協力保護環境，好讓我們的子孫們能夠繼續享受大自然的神奇和所有好處。在全球氣候變遷的狂潮中，讓我們攜手乘風破浪，為這個美麗藍色星球上所有的生命做出重要的改變。」

針對此次加拿大建廠，除了加國政府挹注，台泥企業團自籌款佔100億，其他將透過銀行貸款及引進策略性投資人參與。能元科技與當地政府仍在洽商其他補助案。能元科技加拿大電芯廠將興建於溫哥華自有土地上，目前這裡已有近百位能元研發與行銷團隊。溫哥華為加國境內科技公司的首選地點，亞馬遜、三星、微軟皆在此設廠，知名車廠如賓士、Volvo也在此進行氫燃料電池研究，能元科技加拿大廠投產後預計為當地創造450個新能源高端人才工作機會。加拿大政府於2020年起推動淨零加速器（NZA）計畫，希望吸引前瞻企業參與加拿大的減碳工程，實現加拿大2030年減少40%至45%溫室氣體排放，並在2050年達成淨零排放的目標。

台泥董事長張安平致贈加拿大總理杜魯道以超高性能混凝土UHPC製成的藝術品『太極無盡藏』，也向他介紹台泥以UHPC低碳建材打造的防火滅火儲能櫃。（圖/台泥）