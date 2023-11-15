融入人本、美學及永續理念　新北推動各基礎建設

新北市政府農業局今（15）日於市政會議上以「 農業健康式」(個人健康、心靈健康、環境健康及永續農業)為主軸 ，說明各基礎建設融入人本、美學及永續理念成果，已完成5條城市 覓徑，翻轉22處漁港，2026年將完成10條生態廊道， 打造農業健康市，達到全健康(One health)目標。

打造「城市覓徑」 提供美學休憩空間

為照顧市民身心靈健康，新北市跨局處合作推動公園改善，已完成1 93座全齡特色共融公園，數量全國之冠，同時推動「城市覓徑」， 結合公園周邊自然環境、以原地形地貌改善步道系統，已完成5 座都會森林系公園整建，讓市民不用到近郊， 就能在城市中登山輕旅行。 今年將中和嘉穗公園打造成城市森林健身房， 由地方民眾及全國青年景觀競賽獲選學生共同參與設計， 一區將以雛鳥離巢飛行訓練（離歸巢、振翅飛行、藏匿避敵） 為概念，以平衡木、擺盪繩、攀爬組合等設施結合鳥巢平台， 打造含平衡、擺盪、肢體協調訓練功能的設施， 另一區則將以松鼠行為轉化成為訓練設施，結合現況地形， 串聯跳躍平台、攀爬網架、搖晃越索等，打造出「松鼠林間賽道」， 預計於明年底完工。

體現人本 協助農漁產業永續發展

在農村、農路及溪流整治基礎工程中， 工程前評估工程擾動對生態環境之影響，工程中以「迴避、縮小、 減輕及補償」生態工法原則減輕環境衝擊，108年至今已完成30 4件工程，有效減碳率可達57%。綠竹農再社區為綠竹筍產區， 原竹筍搬運道狹小且為泥土路面，地形具高低落差， 不易筍農搬運作業。因社區內獨角仙及螢火蟲等生態環境豐富， 農業局因地制宜施工，避開獨角仙基地、喬木群及筍園， 以人工及小型機具施作降低擾動，也依照搬運車車痕設計透水步道， 充分體現人本設計。另為降低地形落差，架高搬運道部分路段， 維持底下坡面逕流，生態池回填塊石來創造孔隙， 也拆除既有木平台下立柱，待自然腐化後供獨角仙幼蟲繁殖， 工程中保留生物通行亦提供棲息空間， 該項工程以最小規模奪下公共工程優質獎。

另新北市近年推動「嗨漁港」計畫，依據漁港特性、 漁民需求及周邊景點進行漁港轉型，目前已翻轉22處漁港，5處漁 港獲全國性「金鑑漁港」評鑑肯定，當中澳底漁港已獲得2次最高榮 耀三星。澳底漁港為東北角最大漁業生產基地，112年漁獲量12 ,139噸，創3.9億產值，考量當地冷凍設備不足， 預計明年原地重建冷凍廠，設置漁獲初級處理空間及冷凍設備，導入 HACCP食品安全管制系統，預計增加約560公噸凍儲空間， 有助於調節漁汛期大量漁獲冷凍貯藏產銷， 另魚貨直銷中心增建亦將於今年底完工，規劃設置小漁市集、 遊客用餐空間及海景咖啡廳，目前每年約3萬人，增建後可翻倍達6 萬人。

動物友善 城市發展與生態保育永續共存

根據路殺社分析全台動物及陸蟹2018至2020年路死總量約為 1450萬至2千萬隻，平均年死約6百萬隻， 為避免人車及動物通過馬路時發生意外， 農業局透過生態調查及路殺紀錄，建立路殺熱點資料後， 結合現地實況與生物習性建置生態廊道或設置標牌， 目前分別於三峽、土城及新店區建置6處生態廊道， 像是誘導式斜坡、地下廊道及天空廊道等， 曾觀察到松鼠及台灣藍鵲等使用土城區天空廊道過路，設置1年後， 發現有效降低9成路殺發生，新店區凹字型排水箱涵亦發現鼬獾、 懷孕白鼻心及保育類穿山甲通過，甚至捕捉到白鼻心於廊道內交配。

新北市副市長劉和然表示，新北市推動各項基礎建設工程， 協助農漁產業發展及提供市民休憩空間，也建構動物友善空間， 讓城市發展與生態保育共存，同時在各項工程中融入人本、 美學及永續理念，達到全健康目標。預計2026年前將改善250 座全齡特色共融公園、28處漁港全數翻轉、打造8條城市覓徑及設 置10條生態廊道。

農業局為防止路殺發生，建置6處生態廊道，近期發現白鼻心於新店區生態廊道內交配。（圖／新北市政府農業局）

中和嘉穗公園以松鼠行為轉化成為訓練設施，結合現況地形，串聯跳躍平台、攀爬網架、搖晃越索等，打造出「松鼠林間賽道」。（圖／新北市政府農業局）