融入人本、美學及永續理念　新北推動各基礎建設

新北市政府農業局今（15）日於市政會議上以「農業健康式」(個人健康、心靈健康、環境健康及永續農業)為主軸，說明各基礎建設融入人本、美學及永續理念成果，已完成5條城市覓徑，翻轉22處漁港，2026年將完成10條生態廊道，打造農業健康市，達到全健康(One health)目標。
打造「城市覓徑」 提供美學休憩空間
為照顧市民身心靈健康，新北市跨局處合作推動公園改善，已完成193座全齡特色共融公園，數量全國之冠，同時推動「城市覓徑」，結合公園周邊自然環境、以原地形地貌改善步道系統，已完成5 座都會森林系公園整建，讓市民不用到近郊，就能在城市中登山輕旅行。今年將中和嘉穗公園打造成城市森林健身房，由地方民眾及全國青年景觀競賽獲選學生共同參與設計，一區將以雛鳥離巢飛行訓練（離歸巢、振翅飛行、藏匿避敵）為概念，以平衡木、擺盪繩、攀爬組合等設施結合鳥巢平台，打造含平衡、擺盪、肢體協調訓練功能的設施，另一區則將以松鼠行為轉化成為訓練設施，結合現況地形，串聯跳躍平台、攀爬網架、搖晃越索等，打造出「松鼠林間賽道」，預計於明年底完工。
體現人本 協助農漁產業永續發展
在農村、農路及溪流整治基礎工程中，工程前評估工程擾動對生態環境之影響，工程中以「迴避、縮小、減輕及補償」生態工法原則減輕環境衝擊，108年至今已完成304件工程，有效減碳率可達57%。綠竹農再社區為綠竹筍產區，原竹筍搬運道狹小且為泥土路面，地形具高低落差，不易筍農搬運作業。因社區內獨角仙及螢火蟲等生態環境豐富，農業局因地制宜施工，避開獨角仙基地、喬木群及筍園，以人工及小型機具施作降低擾動，也依照搬運車車痕設計透水步道，充分體現人本設計。另為降低地形落差，架高搬運道部分路段，維持底下坡面逕流，生態池回填塊石來創造孔隙，也拆除既有木平台下立柱，待自然腐化後供獨角仙幼蟲繁殖，工程中保留生物通行亦提供棲息空間，該項工程以最小規模奪下公共工程優質獎。
另新北市近年推動「嗨漁港」計畫，依據漁港特性、漁民需求及周邊景點進行漁港轉型，目前已翻轉22處漁港，5處漁港獲全國性「金鑑漁港」評鑑肯定，當中澳底漁港已獲得2次最高榮耀三星。澳底漁港為東北角最大漁業生產基地，112年漁獲量12,139噸，創3.9億產值，考量當地冷凍設備不足，預計明年原地重建冷凍廠，設置漁獲初級處理空間及冷凍設備，導入HACCP食品安全管制系統，預計增加約560公噸凍儲空間，有助於調節漁汛期大量漁獲冷凍貯藏產銷，另魚貨直銷中心增建亦將於今年底完工，規劃設置小漁市集、遊客用餐空間及海景咖啡廳，目前每年約3萬人，增建後可翻倍達6萬人。
動物友善 城市發展與生態保育永續共存
根據路殺社分析全台動物及陸蟹2018至2020年路死總量約為1450萬至2千萬隻，平均年死約6百萬隻，為避免人車及動物通過馬路時發生意外，農業局透過生態調查及路殺紀錄，建立路殺熱點資料後，結合現地實況與生物習性建置生態廊道或設置標牌，目前分別於三峽、土城及新店區建置6處生態廊道，像是誘導式斜坡、地下廊道及天空廊道等，曾觀察到松鼠及台灣藍鵲等使用土城區天空廊道過路，設置1年後，發現有效降低9成路殺發生，新店區凹字型排水箱涵亦發現鼬獾、懷孕白鼻心及保育類穿山甲通過，甚至捕捉到白鼻心於廊道內交配。
新北市副市長劉和然表示，新北市推動各項基礎建設工程，協助農漁產業發展及提供市民休憩空間，也建構動物友善空間，讓城市發展與生態保育共存，同時在各項工程中融入人本、美學及永續理念，達到全健康目標。預計2026年前將改善250座全齡特色共融公園、28處漁港全數翻轉、打造8條城市覓徑及設置10條生態廊道。
農業局為防止路殺發生，建置6處生態廊道，近期發現白鼻心於新店區生態廊道內交配。（圖／新北市政府農業局）
中和嘉穗公園以松鼠行為轉化成為訓練設施，結合現況地形，串聯跳躍平台、攀爬網架、搖晃越索等，打造出「松鼠林間賽道」。（圖／新北市政府農業局）