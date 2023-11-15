第63屆全國科展 　新北勇奪縣市團體獎 　4件全國第一

中華民國第63屆全國中小學科學展覽會，新北市榮獲 「縣市團體獎」最高榮譽，另外，共計有42件作品榮獲佳績， 全國第1名4件，第2名4件、第3名7件，佳作13件、 團體合作獎、（鄉土）教材獎及探究精神獎14件，以及2校學校團 體獎第2名，獲獎數全國最多！今(15)日於市政會議獻獎， 分享成就與喜悅。

文山國中以作品「兩組直線所構造的三角形外心軌跡性質」 榮獲國中組數學科第1名。藍翊庭與莊琂同學表示， 科展對學習的幫助很大！除了學到新知識之外， 邏輯推理能力都變得更好了。指導老師蕭偉智則表示， 獲獎榮耀是學生們日夜投入付出的肯定， 學校與家長的支持更是功不可沒。

海山高中（國中部）以作品「小「兵」立大功-可攜式乒乓發射器應 用於智慧訓練之研製」榮獲國中組生活與應用科學科(一)第1名， 陳柏宏及吳翰泰同學表示，從零開始到最後的國賽第一，感謝指導老 師林周廷和張惟捷老師，以及新北團隊專家老師的支持。

中信國小六位學生呂雨叡、李珮琪、鄭暄潔、李佳穎、 王怡婕及高瑞思，以作品「我不搖擺喔!-魚尾船的尾槳擺盪與船速 相關性探討」榮獲國小組物理科第1名，指導老師陳宇書老師表示， 在實驗中孩子們體驗到做一件事情很簡單，但要做得「好」， 需要有永不放棄的決心。

埔墘國小以作品「運用Arduino控制Scratch— 為身心障礙兒童打造手眼協調和專注力訓練的體感遊戲」榮獲國小組 生活與應用科學科(一)第1名，獲獎學生洪曉風表示， 感謝指導老師、身障同學與家人全力支持， 在科展經驗中學會了勇於面對挫折，不怕苦、不怕難， 堅持到最後的精神，未來將繼續懷抱熱情學習。

教育局表示，新北市全面推動科學教育，從「科學+計畫」、「 新北科學日」等活動向下紮根，並透過「學生科學研究獎助計畫」 進一步延伸朝科學研究及科展比賽邁進。111學年度有502件作 品參與新北市賽科展，選拔出代表作品50件(高中計17件、 國中計14件、國小計19件）參與全國科展， 新北深耕科學教育有成，感謝全國各領域專家老師的指導與鼓勵， 這份榮耀屬於全體師生。