112金點獎新北勇奪8獎座全國第一　中和碧湖等4據點獲金點之星團體獎

第九屆全國社區金點獎於14日下午在臺北國際會議中心揭曉， 新北市一舉囊括四座金點之星團體獎，以及四座金點英雄個人獎， 包含2個照服人員、2個專業人員，總共8項獎座， 獲獎數高居全國第一。 碧湖社區理事長邱尾玟在發表得獎感言時激動得落淚， 帶隊的社會局副局長許秀能表示，這項亮麗成績， 代表中央對新北市無論在據點的經營或是長照的服務， 都是高度的肯定。

金點獎採取類似金馬獎的頒獎模式， 所有入圍的單位或個人都會受邀，並一一介紹，最後再揭曉得獎者， 因此一公布名單，現場得獎團隊立刻歡聲雷動。 新北市今年共有團體及個人14項入圍，最後榮獲8項佳績， 令其他縣市刮目相看，頒獎的政務委員林萬億也多所讚美。

今年入圍金點之星團體獎包含中和碧湖、土城頂欣、金包里慈護宮、 伊甸基金會坪林水柳腳托老中心、 深坑區農會等5個社區照顧關懷據點，除頂欣社區遺珠之憾外， 其餘均獲獎。

在金點英雄個人獎方面，入圍者包含永和民權志工隊長林玉敏， 衛生局鄭蓓如、連城長照黃俊霖、弘道長照黃清敏、 台北慈濟護理所王蘭英、永和耕莘姚盈如、台北慈濟張淑惠、 老五老附設石碇楓子林長照燕慧倩、 馬偕附設三重台北橋長照邱奕霏等9人，最後獲獎者為黃俊霖、 黃清敏、姚盈如和邱奕霏等4位。

中和碧湖社區在108年曾榮獲金點卓越據點志工團隊獎， 今年再拿下金點之星團體獎，理事長邱尾玟說， 在據點的志工將每位來參加活動的長輩， 都當作自己的父母般噓寒問暖， 獻上碧湖社區發展出的蛋捲和一杯牛埔咖啡，讓長輩流連忘返。

金包里慈護宮據點設計適合長輩不必彎腰的「媽祖的空中菜園」， 讓長輩輕鬆水耕種菜，還能採摘共餐。 水柳腳托老中心在伊甸基金會的用心下， 培訓在地青壯年取得照服員資格，返鄉服務長輩， 並開發無菜單料理，受長輩喜愛。深坑區農會據點推動青銀共融， 讓長輩教年輕人做竹筒飯、鼠麴粿、包粽子等，也促進社區融合。