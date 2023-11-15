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112金點獎新北勇奪8獎座全國第一　中和碧湖等4據點獲金點之星團體獎

據點將長輩如父母般照顧問暖加特餐

By 台灣英文新聞
2023/11/15 17:51
（圖／新北市政府社會局）

（圖／新北市政府社會局）

第九屆全國社區金點獎於14日下午在臺北國際會議中心揭曉，新北市一舉囊括四座金點之星團體獎，以及四座金點英雄個人獎，包含2個照服人員、2個專業人員，總共8項獎座，獲獎數高居全國第一。碧湖社區理事長邱尾玟在發表得獎感言時激動得落淚，帶隊的社會局副局長許秀能表示，這項亮麗成績，代表中央對新北市無論在據點的經營或是長照的服務，都是高度的肯定。

金點獎採取類似金馬獎的頒獎模式，所有入圍的單位或個人都會受邀，並一一介紹，最後再揭曉得獎者，因此一公布名單，現場得獎團隊立刻歡聲雷動。新北市今年共有團體及個人14項入圍，最後榮獲8項佳績，令其他縣市刮目相看，頒獎的政務委員林萬億也多所讚美。

今年入圍金點之星團體獎包含中和碧湖、土城頂欣、金包里慈護宮、伊甸基金會坪林水柳腳托老中心、深坑區農會等5個社區照顧關懷據點，除頂欣社區遺珠之憾外，其餘均獲獎。

在金點英雄個人獎方面，入圍者包含永和民權志工隊長林玉敏，衛生局鄭蓓如、連城長照黃俊霖、弘道長照黃清敏、台北慈濟護理所王蘭英、永和耕莘姚盈如、台北慈濟張淑惠、老五老附設石碇楓子林長照燕慧倩、馬偕附設三重台北橋長照邱奕霏等9人，最後獲獎者為黃俊霖、黃清敏、姚盈如和邱奕霏等4位。

中和碧湖社區在108年曾榮獲金點卓越據點志工團隊獎，今年再拿下金點之星團體獎，理事長邱尾玟說，在據點的志工將每位來參加活動的長輩，都當作自己的父母般噓寒問暖，獻上碧湖社區發展出的蛋捲和一杯牛埔咖啡，讓長輩流連忘返。

金包里慈護宮據點設計適合長輩不必彎腰的「媽祖的空中菜園」，讓長輩輕鬆水耕種菜，還能採摘共餐。水柳腳托老中心在伊甸基金會的用心下，培訓在地青壯年取得照服員資格，返鄉服務長輩，並開發無菜單料理，受長輩喜愛。深坑區農會據點推動青銀共融，讓長輩教年輕人做竹筒飯、鼠麴粿、包粽子等，也促進社區融合。

更新時間 : 2023-11-15 21:04 GMT+08:00

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