富邦金控及子公司勇奪「台灣企業永續獎」13項大獎

台灣永續能源研究基金會今(15)日舉辦「2023台灣企業永續獎」頒獎典禮，富邦金控連續四年摘下獎項最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」，富邦人壽更首度於永續綜合績效獎類別榮獲「台灣100大永續典範企業獎」；富邦金控及富邦人壽雙雙榮獲永續報告書獎「白金級」肯定、富邦產險獲「金級」肯定；永續單項績效獎部分，富邦金控及富邦人壽獲「創意溝通領袖獎」，富邦金控、富邦人壽及台北富邦銀行獲「資訊安全領袖獎」、富邦人壽及台北富邦銀行獲「社會共融領袖獎」，富邦證券獲「創新成長領袖獎」。富邦金控及子公司共計勇奪十三座獎項，永續經營表現深受肯定！
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2015年發起「永續經營ESG願景工程」以來，積極推動企業永續經營，於金融及非金融面發揮企業影響力，攜手價值鏈夥伴共創零碳社會。今年富邦金控及子公司共獲「台灣企業永續獎」13個獎項，獲獎面向涵蓋綜合績效、永續揭露、創意溝通、資訊安全、社會共榮及創新成長，顯見金控及子公司齊力深耕企業永續發展之成果備受各界肯定！
富邦金控連續四年獲十大永續典範企業獎 金控、人壽、產險紛紛榮獲報告書獎肯定
富邦金控持續深化ESG作為，輔以低碳、數位、激勵、影響四大永續策略，從金融面與非金融面匯聚正向力量，連續四年蟬聯「台灣十大永續典範企業獎」；富邦人壽視永續經營為企業社會責任之核心，落實綠色投資、擴大低碳行動，今年首度榮獲「台灣100大永續典範企業獎」。
在永續資訊揭露方面，富邦金控及子公司2022年永續報告書均以國際永續框架撰寫，富邦金控持續採用GRI、SASB (Sustainability Accounting Standards Board)及World Economic Forum利害關係人資本主義與永續性衡量指標框架(Stakeholder Capitalism Metrics)等框架；富邦人壽亦接軌多項聯合國與國際專業機構永續發展趨勢與準則，以回應內外部利害關係人對ESG議題的關注與需求，雙雙榮獲「永續報告書獎」白金級最高肯定。
富邦產險亦導入SASB之保險業準則，並遵循TCFD架構，更創業界之先，依循碳核算金融聯盟(PCAF)方法學，進行範疇三投資及承保部位之碳盤查，並提出「2050淨零承保」，目標2050年後不再承保煤炭及化石燃料產業中，未有具體減碳行動或低碳轉型計劃的廠商，也將透過相關服務或作為，協助企業客戶低碳轉型。並特別於報告書中制定防疫專章，揭露防疫險始末、防疫期間對客戶的因應措施、員工照護、相關爭議說明，及未來改善措施等，以負責任態度面對防疫險事件，獲「永續報告書獎」金級肯定。
富邦金控及子公司共奪得8項永續單項績效獎 永續績效表現遍地開花
富邦金控2021年提出「Run For GreenTM」ESG倡議計劃，以富邦地球隊為溝通主軸，發揮企業影響力，攜手社會大眾共建零碳社會；富邦人壽以「Stay Young保持年輕」為主題展開全媒體整合傳播運作，擴大永續影響力，兩家公司均獲「創意溝通領袖獎」。
隨著金融詐騙日益猖獗，身為金融安全的守門員，富邦致力加強資安治理。富邦金控聚焦客戶安全，擁有穩健與強韌之資安聯防體系；富邦人壽拉高資安層級，領先同業創建「資訊安全法令遵循督導」機制，精進資訊安全治理與防護能力；台北富邦銀行除設立專責單位，邀請資安背景專家進入董事會予以監督，亦建構資安分層與縱深防禦機制，透過攻防演練驗證及導入國際級資安認證，並領先同業首創「特權治理智能防駭警示系統」，以獨有專利技術導入智能防駭警示，加強控管未經授權異常帳號，三家公司均以優良的資安表現，獲頒「資訊安全領袖獎」。
「社會共融領袖獎」部分，富邦人壽以推動運動平權、關懷弱勢偏鄉等策略，打造「運動、世代、醫療」三大平權，落實公平待客、實現機會共融的平等社會而獲得肯定；台北富邦銀行推出業界首創「手語翻譯服務」、優化視障客戶服務及製作視障簽名板等輔具、開發「心障者金融常用易讀手冊」，影響多家金融同業響應，也為身心障礙學童開辦小富翁理財課程，另為特教生規劃專屬金融職能培訓、首創「羽翼分行」提供實習機會等，以持續推動身心障礙金融平權與友善服務獲得獎項肯定。
「創新成長領袖獎」部分，富邦證券2022年底推出「個人化訊息服務」，透過AI機器學習模型運算，將前端系統客戶數位軌跡數據、中台訊息版型內容，以及後台客戶交易和庫存數據整合串接，同時進行深度分析和預測，瞭解客戶需求及偏好，提供量身訂做的服務，讓每一位客戶在投資旅程中的各項需求都被即時照顧。富邦證券持續創新數位服務，今年首次參賽便獲得肯定，以差異化的投資新體驗展現創新實力！
富邦金控與子公司勇奪「2023台灣企業永續獎」13座大獎殊榮，(左起)台北富邦銀行副總經理郭佳綾、富邦金控副總經理林茂生、富邦人壽副總經理李忠、富邦證券副總經理周士偉、富邦人壽永續發展部部長彭淳孝代表出席頒獎典禮。（圖／富邦金控）