富邦金控及子公司勇奪「台灣企業永續獎」13項大獎

台灣永續能源研究基金會今(15)日舉辦「2023台灣企業永續 獎」頒獎典禮，富邦金控連續四年摘下獎項最高榮譽「 台灣十大永續典範企業獎」， 富邦人壽更首度於永續綜合績效獎類別榮獲「台灣100大永續典範 企業獎」；富邦金控及富邦人壽雙雙榮獲永續報告書獎「白金級」 肯定、富邦產險獲「金級」肯定；永續單項績效獎部分， 富邦金控及富邦人壽獲「創意溝通領袖獎」，富邦金控、 富邦人壽及台北富邦銀行獲「資訊安全領袖獎」、 富邦人壽及台北富邦銀行獲「社會共融領袖獎」，富邦證券獲「 創新成長領袖獎」。富邦金控及子公司共計勇奪十三座獎項， 永續經營表現深受肯定！

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2015年發起「永續經營 ESG願景工程」以來，積極推動企業永續經營， 於金融及非金融面發揮企業影響力，攜手價值鏈夥伴共創零碳社會。 今年富邦金控及子公司共獲「台灣企業永續獎」13個獎項， 獲獎面向涵蓋綜合績效、永續揭露、創意溝通、資訊安全、 社會共榮及創新成長， 顯見金控及子公司齊力深耕企業永續發展之成果備受各界肯定！

富邦金控連續四年獲十大永續典範企業獎 金控、人壽、產險紛紛榮獲報告書獎肯定

富邦金控持續深化ESG作為，輔以低碳、數位、激勵、 影響四大永續策略，從金融面與非金融面匯聚正向力量， 連續四年蟬聯「台灣十大永續典範企業獎」； 富邦人壽視永續經營為企業社會責任之核心，落實綠色投資、 擴大低碳行動，今年首度榮獲「台灣100大永續典範企業獎」。

在永續資訊揭露方面，富邦金控及子公司2022年永續報告書均以 國際永續框架撰寫，富邦金控持續採用GRI、SASB (Sustainability Accounting Standards Board)及World Economic Forum利害關係人資本主義與永續性衡量指標框架( Stakeholder Capitalism Metrics)等框架； 富邦人壽亦接軌多項聯合國與國際專業機構永續發展趨勢與準則， 以回應內外部利害關係人對ESG議題的關注與需求，雙雙榮獲「 永續報告書獎」白金級最高肯定。

富邦產險亦導入SASB之保險業準則，並遵循TCFD架構， 更創業界之先，依循碳核算金融聯盟(PCAF)方法學， 進行範疇三投資及承保部位之碳盤查，並提出「2050淨零承保」 ，目標2050年後不再承保煤炭及化石燃料產業中， 未有具體減碳行動或低碳轉型計劃的廠商， 也將透過相關服務或作為，協助企業客戶低碳轉型。 並特別於報告書中制定防疫專章，揭露防疫險始末、 防疫期間對客戶的因應措施、員工照護、相關爭議說明， 及未來改善措施等，以負責任態度面對防疫險事件，獲「 永續報告書獎」金級肯定。

富邦金控及子公司共奪得8項永續單項績效獎 永續績效表現遍地開花

富邦金控2021年提出「Run For GreenTM」ESG倡議計劃，以富邦地球隊為溝通主軸， 發揮企業影響力，攜手社會大眾共建零碳社會；富邦人壽以「Sta y Young保持年輕」為主題展開全媒體整合傳播運作， 擴大永續影響力，兩家公司均獲「創意溝通領袖獎」。

隨著金融詐騙日益猖獗，身為金融安全的守門員， 富邦致力加強資安治理。富邦金控聚焦客戶安全， 擁有穩健與強韌之資安聯防體系；富邦人壽拉高資安層級， 領先同業創建「資訊安全法令遵循督導」機制， 精進資訊安全治理與防護能力；台北富邦銀行除設立專責單位， 邀請資安背景專家進入董事會予以監督， 亦建構資安分層與縱深防禦機制， 透過攻防演練驗證及導入國際級資安認證，並領先同業首創「 特權治理智能防駭警示系統」，以獨有專利技術導入智能防駭警示， 加強控管未經授權異常帳號，三家公司均以優良的資安表現，獲頒「 資訊安全領袖獎」。

「社會共融領袖獎」部分，富邦人壽以推動運動平權、 關懷弱勢偏鄉等策略，打造「運動、世代、醫療」三大平權， 落實公平待客、實現機會共融的平等社會而獲得肯定； 台北富邦銀行推出業界首創「手語翻譯服務」、 優化視障客戶服務及製作視障簽名板等輔具、開發「 心障者金融常用易讀手冊」，影響多家金融同業響應， 也為身心障礙學童開辦小富翁理財課程， 另為特教生規劃專屬金融職能培訓、首創「羽翼分行」 提供實習機會等， 以持續推動身心障礙金融平權與友善服務獲得獎項肯定。

「創新成長領袖獎」部分，富邦證券2022年底推出「 個人化訊息服務」，透過AI機器學習模型運算， 將前端系統客戶數位軌跡數據、中台訊息版型內容， 以及後台客戶交易和庫存數據整合串接，同時進行深度分析和預測， 瞭解客戶需求及偏好，提供量身訂做的服務， 讓每一位客戶在投資旅程中的各項需求都被即時照顧。 富邦證券持續創新數位服務，今年首次參賽便獲得肯定， 以差異化的投資新體驗展現創新實力！

富邦金控與子公司勇奪「2023台灣企業永續獎」13座大獎殊榮，(左起)台北富邦銀行副總經理郭佳綾、富邦金控副總經理林茂生、富邦人壽副總經理李忠、富邦證券副總經理周士偉、富邦人壽永續發展部部長彭淳孝代表出席頒獎典禮。（圖／富邦金控）