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ESG成效備受肯定！中華電信獲「台灣企業永續獎」、「全球企業永續獎」高度榮譽11項大獎

By 台灣英文新聞
2023/11/15 17:47
中華電信榮獲「台灣企業永續獎」、「全球企業永續獎」11項大獎，中華電信總經理林昭陽（右）代表接受立法院副院長蔡其昌（左）頒獎。（圖／中華電...

中華電信榮獲「台灣企業永續獎」、「全球企業永續獎」11項大獎，中華電信總經理林昭陽（右）代表接受立法院副院長蔡其昌（左）頒獎。（圖／中華電...

2023台灣企業永續獎(TCSA)及全球企業永續獎(GCSA)今(15)日舉辦聯合頒獎典禮，中華電信榮獲服務業組「十大永續典範企業獎」、「中/英文永續報告書」、八項績優參獎專案等共十一項參獎全數獲獎，永續作為成果豐碩，備受國內、外肯定。

中華電信今年在台灣企業永續獎，除榮獲「十大永續典範企業獎」殊榮，專案類更是大放異彩，包括環境面以【智慧化及數位化引領氣候永續未來】贏得「氣候領袖獎」，社會面以【包容與守護人權無所不在】、【中華電信打造在地創意美學轉動地方創生】及【永續淨零 攜手同行】分別贏得「人權實踐與發展」、「社會共融」與「供應鏈」等領袖獎的殊榮；公司治理面則以智慧韌性、成熟治理、永續資安提供【客戶安全可信賴的數位環境】、【永續發展-5G智慧海港】、【永續友善健康職場】及【ABC平方打造多元型人才】分別贏得「資訊安全」、「創新成長」、「職場福祉」及「人才發展」等領袖獎肯定。

面對全球氣候變遷以及三年來COVID-19疫情所帶來的挑戰，中華電信秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，以「永續+5G+創新轉型」三方並進的經營策略，發揮資通訊創新技術優勢，持續為客戶、策略夥伴、股東、員工和社會創造價值，財務與營運表現穩健，行動、ICT及寬頻服務等核心業務持續成長、維持市場領先地位。在永續發展的道路上，表現同樣堅實，以明確的ESG指標，積極邁向「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」永續願景，充分展現企業的前瞻與韌性。

中華電信總經理林昭陽表示，中華電信響應國際倡議與國內淨零轉型政策，不僅積極與全球永續低碳淨零趨勢同步，並以5G、AI、大數據、雲端計算、感測器、高速晶片所組成的數位賦能創新應用，優化能源使用效率，協助各行業減少碳排放量，實現「多用網路．少用馬路」目標，朝向「以永續發展為基礎的國際標竿企業」及「數位生態系統賦能者的領導品牌」的企業願景邁進。

更新時間 : 2023-11-15 21:04 GMT+08:00

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