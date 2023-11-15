臺灣土地銀行耕耘ESG有成　獲永續報告、性平、社會共融獎

土地銀行耕耘ESG有成，順利接軌氣候相關財務揭露並落實兩性平權與企業社會責任，備受肯定。土地銀行副總經理林坤地15日代表出席「2023第十六屆TCSA臺灣企業永續獎」頒獎典禮，獲頒永續報告類「金融及保險業-第1類金級」及永續單項績效類「性別平等領袖獎」、「社會共融領袖獎」等三大獎項，再創新猷。

土地銀行近年績效卓越、稅前盈餘屢創新高，在推動ESG亦不遺餘力。為精進ESG各面向作為，土地銀行自2021年4月成立永續發展委員會，下設永續金融、客戶權益、員工照護、公司治理、環境永續、社會參與等六個執行小組，共同擘劃ESG藍圖，並力求完整揭露在ESG的全方位努力，除編製永續報告書依循新版 GRI 通用準則、氣候相關財務揭露（TCFD）框架、聯合國永續發展目標（SDGs）及永續會計準則委員會（SASB）指標作為報導原則外，今年首度編製英文永續報告書，也在土銀官網優化建置永續發展專區，已連續第三年獲得TCSA永續報告類獎項之肯定。

在社會共融方面，土地銀行推展普惠金融，配合政府政策辦理各項政策性貸款，更從參與都市更新、古蹟活化利用、支持文化發展等多元面向落實企業社會責任。此外，土地銀行長年致力於推廣羽網球體育活動，不但孕育出2020東京奧運金牌「麟洋配」，更持續培養出優秀選手，在世大運、亞運等國際運動賽事展現亮眼成績。

不僅如此，土地銀行亦是性別平等的優等生，截至2022年底，土地銀行全體員工的女性、男性比例為54：46，經副理以上職級的女性、男性比例為52：48，而董事會成員及經理人性別比率亦相當，顯見土銀落實職場性別平等，不因性別而有差異，一體適用公平完善的薪資獎酬制度及透明升遷管道。

土地銀行董事長謝娟娟自上任以來積極將永續DNA深化至業務核心，在長期耕耘下，除於近期榮獲辦理「六大核心戰略產業放款優等獎」、「中小企業放款績優銀行均衡區域發展中區特別獎」、「信託2.0計畫評鑑安養信託獎」(金管會)，更連續5年拿下銀行業公平待客原則評核排名前25%，以及連續14年獲頒教育部體育推手獎；此次再添殊榮，顯見追求永續發展之績效備受各界肯定。

土地銀行身為百分百國營銀行，未來將持續以「取之於社會、用之於社會」理念響應國家政策、落實企業社會責任，同時亦致力打造性別平等的共融社會。