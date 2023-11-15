臺灣集中保管結算所推動ESG有成　榮獲TCSA台灣企業永續獎雙項殊榮

台灣永續能源研究基金會舉辦之「2023TCSA台灣企業永續獎」於11月15日舉辦頒獎典禮，集保結算所同時獲「永續報告獎」與「創新成長領袖獎」雙重肯定，當天並由副總經理陳光輝出席代表領獎。

集保結算所為精進ESG各面向作為，已於董事會轄下設置永續發展委員會，由董事長林丙輝擔任召集人，推派董事及監察人擔任委員，並成立公司治理、創新金融、責任金融、環境永續、社會參與及員工照顧等六個工作小組，共同執行永續發展委員會擘劃的ESG政策，由上而下戮力推動，落實永續發展目標。

陳光輝表示，集保結算所連結金融核心能力，以自身影響力推動永續發展，並與利害關係人維持良好溝通，自2017年起自願發布「企業社會責任報告書」， 2020年起自主升格為「永續報告書」逐年精進。集保結算所永續報告書採用GRI準則，依循SASB規範發布標準進行揭露，並加強有關氣候相關財務揭露（TCFD），經獨立第三方查證接軌國際，以最高標準充分揭露ESG的具體作為與績效，連續多年獲評審肯定。

今年也是集保結算所第三次榮膺「創新成長領袖獎」殊榮，獲獎的「集保e手掌握」App充分顯現數位、免臨櫃的市場趨勢，實現款券合一、股利發放通知電子化等服務，協助市場推動淨零排放，也體現集保結算所推動數位創新的成果。

未來集保結算所將推動更多的ESG服務，布建永續金融基礎建設，以落實企業關懷理念及實踐社會責任，並積極建構ESG典範企業。