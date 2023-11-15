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民進黨不分區立委提名：「萬老師」、「通靈少女」等18女性上榜 陳時中未入列

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/15 17:38
民進黨主席賴清德說明該黨2024立委選舉不分區提名名單（圖／截自民進黨影片）

民進黨主席賴清德說明該黨2024立委選舉不分區提名名單（圖／截自民進黨影片）

民主進步黨今（15）日下午揭牌34位不分區立委名單，前3位分別為靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴、台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋，以及還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳，本次提名18位女性、16位男性，女多於男，女性超過名單的二分之一，前衛福部長陳時中則並未入榜。

2020年立委選舉時，民進黨在34席不分區立委中獲得13席次，該黨預估，2024大選的安全名單則為10至12席。其中較為引人注目的是，以偶像劇《麻辣鮮師》中「萬老師」一角聞名的演員郭昱晴，順位12在安全名單邊緣；台灣首位棒球女性裁判、電視劇《通靈少女》原型劉柏君順位23名。

民進黨提及三位跨黨派專業代表指出，林月琴三十年來努力不懈、致力於兒少權益，例如：推動預防兒童墜樓意外、兒童使用車輛安全座椅、幼兒園使用合格娃娃車等政策，影響了國內兒童福利政策、以及交通安全教育的發展，也改變了台灣；沈伯洋是認知作戰的專家，今年獲選為「世界民主運動」指導委員會的一員，全球約20位。AIT美國在台協會也發文祝賀。他協助成立民間組織，進行台灣的資訊戰防治、認知作戰預防推廣，有卓越的貢獻。

民進黨表示，「還我特色公園行動聯盟」已經推動將近100座兒童特色公園，國內外已有豐富的研究指出，安全的戶外活動刺激，對於孩童的發育有正面功效。張理事長勤奮的與公部門溝通合作，從無到有、從0推到100，建立了許多家長和孩童喜愛的特色公園，讓孩子從小的發展，可以更有趣、也能更多元。

民進黨主席賴清德發表談話指出，這份名單展現民進黨重視專業領域、作為推動社會進步的創新精神，也保留穩健執政、兼顧經驗與傳承的政黨傳統。多元專業提名人選包含民進黨在乎的一貫價值，回應民眾關切、國家發展。

賴清德說，這屆不分區提名，是以「民主大聯盟」跨黨派、跨領域、跨世代作為最主要原則，希望能團結國內的優秀人選、凝聚社會的進步力量，共同為深化民主打拚。

民進黨發言人張志豪在中執會後表示，本屆不分區提名以民主大聯盟的跨黨派、跨領域、跨世代為3大主要原則，進入名單的人選都是因應未來10年、20年台灣社會的變化，而建立的行政與立法儲備人才庫。

民主進步黨第11屆政黨比例代表提名完整名單

順位 姓名 性別 說明
1 林月琴 靖娟兒童安全文教基金會執行長(客籍) 致力兒少權益、交通安全、社福公益
2 沈伯洋

台北大學犯罪學研究所所長、 認知作戰專家、台灣民主實驗室理事長
3 張雅琳 還我特色公園行動聯盟理事長 致力推動兒童表意權、遊戲權
4 洪申翰 立法委員 (綠能環境領域)
5 羅美玲 立法委員 (新住民領域)
6 游錫堃 立法委員
7 范 雲 立法委員(性別平權領域)
8 柯建銘 立法委員
9 沈發惠 立法委員
10 莊瑞雄 立法委員
11 林楚茵 立法委員
12 郭昱晴 台灣袖珍藝術家、演員 作家、文化工作者
13 王正旭 HOPE癌症希望基金會董事長 長庚基隆院區血液腫瘤科主治醫師
14 王義川 台灣智庫策略長
15 陳培瑜 立法委員(親子教育)
16 陳俊翰 中研院法學所博士後研究學者 「先天性脊髓性肌肉萎縮症」罕病患者
17 張秀君 中華民國護理師護士公會全聯會監事
18 黃奕睿 中華民國會計師公會聯合會理事長
19 孫一信 台灣社會福利總盟秘書長
20 吳祥榮 資深國會助理
21 陳慧君 (Mulas Ismahasan) 紀錄片導演、東華大學族文所博士生 前原民台新聞主播 (布農族)
22 柯富揚 中華民國中醫師公會全國聯合會理事長
23 劉柏君 台灣首位棒球女性裁判
24 石明謹 知名球評
25 曾美玲

大武山文教基金會副執行長(客籍)
26 黃真瑋 女性中小企業主
27 曾湘樺 春上香運銷合作社理事主席
28 鄭力嘉 中華民國汽車運輸業駕駛員 全國總工會理事長
29 陳右欣 台南市柳營農會總幹事
30 余宛如 前立法委員
31 許菡芸 曾任世界經濟論壇 全球傑出青年台灣協會理事長
32 周威佑 前台北市議員
33 廖韶吟 民進黨秘書處副主任
34 蔡宜文 民進黨性平部副主任、前婦女新知董事

2024立委選舉
民進黨
不分區立委提名

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更新時間 : 2023-11-15 21:03 GMT+08:00

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