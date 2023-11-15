民進黨不分區立委提名：「萬老師」、「通靈少女」等18女性上榜 陳時中未入列

民主進步黨今（15）日下午揭牌34位不分區立委名單，前3位分別為靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴、台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋，以及還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳，本次提名18位女性、16位男性，女多於男，女性超過名單的二分之一，前衛福部長陳時中則並未入榜。
2020年立委選舉時，民進黨在34席不分區立委中獲得13席次，該黨預估，2024大選的安全名單則為10至12席。其中較為引人注目的是，以偶像劇《麻辣鮮師》中「萬老師」一角聞名的演員郭昱晴，順位12在安全名單邊緣；台灣首位棒球女性裁判、電視劇《通靈少女》原型劉柏君順位23名。
民進黨提及三位跨黨派專業代表指出，林月琴三十年來努力不懈、致力於兒少權益，例如：推動預防兒童墜樓意外、兒童使用車輛安全座椅、幼兒園使用合格娃娃車等政策，影響了國內兒童福利政策、以及交通安全教育的發展，也改變了台灣；沈伯洋是認知作戰的專家，今年獲選為「世界民主運動」指導委員會的一員，全球約20位。AIT美國在台協會也發文祝賀。他協助成立民間組織，進行台灣的資訊戰防治、認知作戰預防推廣，有卓越的貢獻。
民進黨表示，「還我特色公園行動聯盟」已經推動將近100座兒童特色公園，國內外已有豐富的研究指出，安全的戶外活動刺激，對於孩童的發育有正面功效。張理事長勤奮的與公部門溝通合作，從無到有、從0推到100，建立了許多家長和孩童喜愛的特色公園，讓孩子從小的發展，可以更有趣、也能更多元。
民進黨主席賴清德發表談話指出，這份名單展現民進黨重視專業領域、作為推動社會進步的創新精神，也保留穩健執政、兼顧經驗與傳承的政黨傳統。多元專業提名人選包含民進黨在乎的一貫價值，回應民眾關切、國家發展。
賴清德說，這屆不分區提名，是以「民主大聯盟」跨黨派、跨領域、跨世代作為最主要原則，希望能團結國內的優秀人選、凝聚社會的進步力量，共同為深化民主打拚。
民進黨發言人張志豪在中執會後表示，本屆不分區提名以民主大聯盟的跨黨派、跨領域、跨世代為3大主要原則，進入名單的人選都是因應未來10年、20年台灣社會的變化，而建立的行政與立法儲備人才庫。
民主進步黨第11屆政黨比例代表提名完整名單
|順位
|姓名
|性別
|說明
|1
|林月琴
|女
|靖娟兒童安全文教基金會執行長(客籍) 致力兒少權益、交通安全、社福公益
|2
|沈伯洋
|男
|
台北大學犯罪學研究所所長、 認知作戰專家、台灣民主實驗室理事長
|3
|張雅琳
|女
|還我特色公園行動聯盟理事長 致力推動兒童表意權、遊戲權
|4
|洪申翰
|男
|立法委員 (綠能環境領域)
|5
|羅美玲
|女
|立法委員 (新住民領域)
|6
|游錫堃
|男
|立法委員
|7
|范 雲
|女
|立法委員(性別平權領域)
|8
|柯建銘
|男
|立法委員
|9
|沈發惠
|男
|立法委員
|10
|莊瑞雄
|男
|立法委員
|11
|林楚茵
|女
|立法委員
|12
|郭昱晴
|女
|台灣袖珍藝術家、演員 作家、文化工作者
|13
|王正旭
|男
|HOPE癌症希望基金會董事長 長庚基隆院區血液腫瘤科主治醫師
|14
|王義川
|男
|台灣智庫策略長
|15
|陳培瑜
|女
|立法委員(親子教育)
|16
|陳俊翰
|男
|中研院法學所博士後研究學者 「先天性脊髓性肌肉萎縮症」罕病患者
|17
|張秀君
|女
|中華民國護理師護士公會全聯會監事
|18
|黃奕睿
|男
|中華民國會計師公會聯合會理事長
|19
|孫一信
|男
|台灣社會福利總盟秘書長
|20
|吳祥榮
|男
|資深國會助理
|21
|陳慧君
|女
|(Mulas Ismahasan) 紀錄片導演、東華大學族文所博士生 前原民台新聞主播 (布農族)
|22
|柯富揚
|男
|中華民國中醫師公會全國聯合會理事長
|23
|劉柏君
|女
|台灣首位棒球女性裁判
|24
|石明謹
|男
|知名球評
|25
|曾美玲
|
女
|
大武山文教基金會副執行長(客籍)
|26
|黃真瑋
|女
|女性中小企業主
|27
|曾湘樺
|女
|春上香運銷合作社理事主席
|28
|鄭力嘉
|男
|中華民國汽車運輸業駕駛員 全國總工會理事長
|29
|陳右欣
|女
|台南市柳營農會總幹事
|30
|余宛如
|女
|前立法委員
|31
|許菡芸
|女
|曾任世界經濟論壇 全球傑出青年台灣協會理事長
|32
|周威佑
|男
|前台北市議員
|33
|廖韶吟
|女
|民進黨秘書處副主任
|34
|蔡宜文
|女
|民進黨性平部副主任、前婦女新知董事