喝奶茶能補奶？董氏：市售奶茶5成乳含量低於20% 含糖量又高

依據衛福部「每日飲食指南」，國人每天應攝取六大類食物，「乳品類」是其中一類，「我的餐盤」亦建議「每天早晚一杯奶」。部分民眾習慣早餐配奶茶，或下午再來杯手搖飲料店的奶茶，認為這樣可當每日應攝取的乳品類，但是奶茶真的有「奶」嗎？

董氏基金會說明，其實市售奶茶可能添加奶精、煉乳、無水奶油等物質，奶精的原料為椰子油、棕櫚油、棕櫚核仁油等高飽和脂肪的植物油、玉米糖漿、酪蛋白、安定劑、香料、食用色素等，不具乳品類的成份和營養，難以補充蛋白質和鈣質。此外，通常奶茶又會額外添加許多糖，易造成健康風險。

由於我國政府並無針對相關奶茶產品規範乳含量，故產品之間的實際乳含量落差很大。董氏基金會於近兩年調查手搖杯奶茶317件，並商請台灣商品檢測驗證中心協助抽驗22件，發現每100毫升乳含量落差很大，在0%至96%間，其中有5件乳含量低於10%，僅有2件乳含量高於50%，且近3至4成不但添加糖含量每100毫升超過5公克，乳含量更低於20%。

市售手搖杯奶茶乳含量表。（圖／董氏基金會）

國健署建議成人每日添加糖攝取量應在50公克以下，世界衛生組織（WHO）更進一步建議每日添加糖攝取量不超過25公克。董氏基金會許惠玉主任說明，添加糖指的是在製造或製備食物、飲料時額外添加的糖，若以每天攝取500毫升奶茶、每100毫升含5公克外添加糖計算，就已達到糖攝取上限，加上飲食中其他食物的添加糖攝取，若常常喝，長久下來可能為身體帶來負擔。

許惠玉提醒，近年因為消費者健康意識的抬頭，常見產品品名出現「鮮奶」文字，相較於「奶茶」，現階段「鮮奶」茶可能是相對健康的選擇。如果真的想喝奶茶來補充乳品的營養不妨親手做，自己泡茶之後再加入鮮奶或保久乳，不但可以依照個人的口味及攝取量來調配，也會知道添加多少糖、避免過多糖份的攝取；若購買包裝奶茶則要注意成分及營養標示及糖含量，才能喝得開心也喝的安心。

董氏基金會提醒，乳品類主要提供優質蛋白質、鈣質、維生素B2，有助於身體的組成和骨骼的維護，每日攝取乳品是滿足鈣質需求最簡單的方法，建議民眾每天攝取1~2杯乳品(1杯240mL)，並優先選擇國產、在地乳品，可減少運輸時產生的碳排放、縮短食物里程，為環境友善盡一份心力；同時呼籲食藥署應規範包裝鮮奶茶產品應使用鮮奶才能取名為「鮮奶茶」，以利民眾從標示判斷，避免造成消費者誤導。