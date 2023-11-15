穿著Prada的惡魔來台灣！安娜溫圖首度來台走紅毯　關繼威、陳冠希摘GQ年度風格大賞大獎

GQ Men of the Year Awards 2023 年度風格大賞（GQ MOTY 2023）將於11月20日隆重登場，《GQ》所屬的國際出版集團台灣康泰納仕（Condé Nast）今（15）日宣布，Anna Wintour將首度來台參與此次盛會，在紅毯上公開亮相，消息一出讓時尚迷超期待！
今年活動將在大直新地標「
頂著鮑伯頭、戴著大墨鏡！時尚圈女王Anna Wintour被視為電影《穿著Prada的惡魔》裡好萊塢傳奇女星Meryl Streep飾演的超腹黑時尚雜誌主編原型，Wintour自1988年7月擔任《Vogue》主編一職，2020年被任命為康泰納仕首席內容官兼《Vogue》
Wintour長期透過在2003年共同創辦的「CFDA Vogue」時尚基金支持全球年輕新興的設計師，為大都會藝術博物館的服裝學院（Metropolitan Museum of Art's Costume Institute）籌集資金，迄今已籌得超過3億美元，
2012年，長期支持 LGBTQ+ 的溫圖女士獲頒「人權運動平權獎」（Human Rights Campaign’s Ally for Equality Award）。2008年，溫圖女士被任命為大英帝國官佐勳章（OBE）；2017年，伊麗莎白二世女王（Elizabeth II）授予她大英帝國爵級司令勳章（DBE）的爵位；2011年，她因對時尚與法國的特殊貢獻，獲得法國最高的國家榮譽軍團勳位（Légion d’Honneur）；2023年，她獲得英國查爾斯國王（King Charles）授予名譽勳位（Companion of Honour）的榮銜，表彰溫圖女士對時尚和出版業的貢獻。
陳冠希獲頒「Most Stylish of the Year」。（圖／GQ Taiwan）
今年GQ MOTY得主陣容巨星雲集。以《媽的多重宇宙》
此外，贏得GQ MOTY「Director of the Year」大獎的導演唐福睿、摘下「Green Table of the Year」頭銜的小小樹食Jeff劉千瑞、「Fighters of the Year」杭州亞運「快打旋風」電競好手林立偉、向玉麟，
除了得獎人，眾多明星和時尚名人在這場活動中大放異彩。
DPR IAN將在MOTY派對演出。（圖／GQ Taiwan）