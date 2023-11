穿著Prada的惡魔來台灣！安娜溫圖首度來台走紅毯　關繼威、陳冠希摘GQ年度風格大賞大獎

GQ Men of the Year Awards 2023 年度風格大賞(GQ MOTY 2023)將於11月20日隆重登場,《GQ》所屬的國際出版集團台灣康泰納仕(Condé Nast)今(15)日宣布,Anna Wintour將首度來台參與此次盛會,在紅毯上公開亮相,消息一出讓時尚迷超期待!

今年活動將在大直新地標「 NOKE忠泰樂生活」舉行,延續去年在台首度以紅毯盛會、開放民眾共襄盛舉的盛大規模, 今年也邀全民同歡,近距離欣賞璀燦奪目的星光大道, 以及傑出的GQ MOTY 2023 得獎者。

頂著鮑伯頭、戴著大墨鏡!時尚圈女王Anna Wintour被視為電影《穿著Prada的惡魔》裡好萊塢傳奇女星Meryl Streep飾演的超腹黑時尚雜誌主編原型,Wintour自1988年7月擔任《Vogue》主編一職,2020年被任命為康泰納仕首席內容官兼《Vogue》 全球編輯總監。

Wintour長期透過在2003年共同創辦的「CFDA Vogue」時尚基金支持全球年輕新興的設計師,為大都會藝術博物館的服裝學院(Metropolitan Museum of Art's Costume Institute)籌集資金,迄今已籌得超過3億美元, 並擔任該機構的受託人;也是紐約長老會青年焦慮防治中心(New York-Presbyterian Youth Anxiety Center)的創辦委員會成員。



2012年,長期支持 LGBTQ+ 的溫圖女士獲頒「人權運動平權獎」(Human Rights Campaign’s Ally for Equality Award)。2008年,溫圖女士被任命為大英帝國官佐勳章(OBE);2017年,伊麗莎白二世女王(Elizabeth II)授予她大英帝國爵級司令勳章(DBE)的爵位;2011年,她因對時尚與法國的特殊貢獻,獲得法國最高的國家榮譽軍團勳位(Légion d’Honneur);2023年,她獲得英國查爾斯國王(King Charles)授予名譽勳位(Companion of Honour)的榮銜,表彰溫圖女士對時尚和出版業的貢獻。



陳冠希獲頒「Most Stylish of the Year」。(圖/GQ Taiwan)

今年GQ MOTY得主陣容巨星雲集。以《媽的多重宇宙》 摘下第95屆奧斯卡金像獎最佳男配角的關繼威拿下本屆「Icon of the Year」,亞洲潮流天王陳冠希拿下「Most Stylish of the Year」,以《周處除三害》 入圍金馬60最佳男主角的阮經天榮獲「Breakthrough of the Year」,急速竄起的DPR IAN則摘下本屆MOTY「International Artist of the Year」;他們都是娛樂界的當紅巨星, 風格和影響力在全球不可忽視。DPR IAN也將在MOTY派對上獻唱,未演先轟動!



此外,贏得GQ MOTY「Director of the Year」大獎的導演唐福睿、摘下「Green Table of the Year」頭銜的小小樹食Jeff劉千瑞、「Fighters of the Year」杭州亞運「快打旋風」電競好手林立偉、向玉麟, 以及打破性別框架、獲頒「Courage of the Year」的王淨也將現身紅毯。



除了得獎人,眾多明星和時尚名人在這場活動中大放異彩。 新科金鐘影帝薛仕凌、金鐘主持人陳漢典、姚淳耀、鳳小岳、坤達、 范少勳、巫建和、林輝瑝等男星,女星林予晞、姚以緹、雷嘉汭, 以及歌手Dizzy Dizzo 蔡詩芸、魏如昀 Queen、Julia 吳卓源、孫盛希、Kimberley陳芳語、YELLOW黃宣、 小樂 吳思賢、鶴The Crane、KIRE凱爾、TRASH 樂團等各界菁英共襄盛會。



DPR IAN將在MOTY派對演出。(圖/GQ Taiwan)