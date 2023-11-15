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糖尿病年輕化併發症多 4成6罹患心血管疾病 「胸悶、心臟無力、易喘」為心臟衰竭3大症狀

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/15 14:30
糖尿病示意圖。（圖／pixabay）

糖尿病示意圖。（圖／pixabay）

台灣糖尿病患者數已破250萬人，且年輕人罹患比率不斷攀升，朝高齡化及年輕化雙向擴張，台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊提醒，越早罹患糖尿病，疾病併發症就越嚴重，尤其心臟衰竭不僅是嚴重的心血管疾病，更是常見的糖尿病併發症，甚至帶有心臟衰竭風險的糖友死亡風險較無心臟衰竭風險的糖友高4至8倍，糖友們應更積極管理身體狀況與檢測。

李洮俊表示，糖友血糖控制不佳，容易引起全身大小血管病變，例如心肌梗塞、腦中風、四肢血液循環不良導致感染截肢等，這都是臨床常見的周邊血管病變；而其中高達46%的糖友會罹患心血管疾病，有3成罹患心血管疾病的第二型糖友會出現心臟衰竭，其中心臟衰竭更是造成糖友死亡的主因之一。因此提醒糖友若出現胸悶、心臟無力、稍微動一下就喘不停的3大症狀，應做進一步檢查。

李洮俊說明，心臟衰竭不易察覺，，即便是身邊家人可能也不會有警覺，因此糖友預防心臟衰竭的首要之務就是主動篩檢，可善用政府提供的成人健檢，利用健保有給付且衛生福利部許可有助評估第二型糖友心血管風險的 NT-proBNP檢測（氮端原生B型利鈉蛋白鏈N-terminal pro-brain natriuretic peptide, NT-proBNP），只需要抽血檢測NT-proBNP，當數值超標，代表有心臟衰竭疑慮。
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更新時間 : 2023-11-15 16:26 GMT+08:00

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