學者：藍白合 = 中共成為台灣總統選舉的造王者

「藍白合」今（15）日確定合局及決定正副手方式，並將於18日揭曉。東吳大學政治系助理教授陳方隅示警，中國出手促藍白合，馬英九就是中共的代理人、「造王者」，藍白合選上後的聯合政府執政團隊不是國民黨人就是柯的紅統人士。

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藍白合中午甫推出聯合聲明確定合作，陳方隅旋即在臉書發文指出，大概一個月前，身邊的學者專家都猜藍白不可能會合，因為以柯文哲的角度來看，沒必要跟民調比自己低的侯合作，且只要穩拿6-9席不分區席次，接下來四年他就是關鍵角色；以國民黨的角度來看，百年大黨怎可讓位給新興小黨還委屈求合作，且「換柱」殷鑑不遠。

陳方隅自揭曾聽一位中共研究專家說，藍白合是非常有可能的，原因就是中國一定會出手，對方促成藍白合的理由、能提供的誘因或脅迫都很多。而馬英九上半年去中國輸誠，現在就是中共代理人，中國推出的造王者。

鏡周刊今早的報導，指出馬英九基金會執行長蕭旭岑赴中訪問後，馬提出全民調主張。今早閉門會議期間，蕭旭岑緊急出面澄清，當時與校長學者赴中參加學術論壇無關政治，所謂見台辦根本烏龍爆料，要侯辦惡補常識。

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陳方隅指出，這跟當年操作九二共識是一樣的節奏，「就是一堆大頭出來喊同一件事情，差別只在於這次藍白合沒有企業界加入來喊說全民調藍白合。」

陳方隅更直指，藍白合討論出的「民調+內參民調的交叉比」途徑，其實就是「自己內部搓湯圓的意思」，「要選哪一份民調，選幾份民調，這些都沒有定案，最後就是密室決定的意思。」

陳方隅說明，聯合聲明沒說要採計幾份民調，「而且還可以有兩位國民黨專家+一位民眾黨專家。變數在於，馬英九的民調專家也不一定支持侯。」他還預測，周六公布是「侯柯配」，他認為「柯文哲自己都講了什麼誤差範圍內算他輸，早就已經舖路好多天了」。

陳方隅也強調，「大家要看清楚台灣未來的選擇，是要交給這一群密室協商、選個總統都要一直不斷搓圓仔湯的人、一直不斷主張放棄自我防衛的人、一直不斷攻擊美國的人，還有，這一群都是反同、厭女、超級保守又常常歧視發言的人？」「大家真的放心把票投給這種，連要不要選都搞不清楚的政黨嗎？」

關於藍白共組聯合政府，陳方隅認為，「柯文哲的政黨與國民黨怎麼可能互相聽話、互相聽對方指揮」，「說穿了只是在分贓而且不具有任何可行性」，並稱只要他們選上了，「主要執政團隊就是全面變成國民黨的人或者是現在柯文哲推出的紅統人士。」