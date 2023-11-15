大苑子x台灣也思 向青少年紮根 支持永續發展教育 擴展品牌價值

大苑子自2001年成立以來，董事長邱瑞堂就誓言要將大苑子做成台灣百年的老字號，為「讓世界看見台灣水果之美」而努力，深耕購買在地農產作為原料，並每個月有定期的公益捐贈活動，今年大苑子發揮社會企業永續經營的理念，與台灣也思合作，共同成立大安也思店今11/15日正式營運，建立一個滿足青少年職涯探索的實習場域。為慶祝開幕，11/16至11/18，每日享指定飲品買一送一的優惠，11/16是芭樂檸檬大杯原價70元、11/17是台灣鮮搾柳丁綠大杯原價70元、11/18是芋頭奶綠中杯原價65元。

根據國家發展委員會的「中華民國人口推估（2022年至2070年）」，台灣將於2025年進入超高齡社會（老年人口占比大於20％）。且台灣的出生人口，一路從2002年的24.8萬人，降至去年的13.9萬人。顯示台灣的少子化及人口高齡，將影響到未來社會的產業經濟，目前，服務業嚴重缺工，高齡及少子化都是原因之一。

大苑子面臨服務業嚴重缺工，也在積極思考因應對策，經好牧人全人關顧協會王世欽牧師引薦，大苑子一向樂於為社會團體從事公益服務，支持永續發展教育，發揮企業社會責任，大苑子願意向青少年紮根，成立了大安也思加盟店，為青少年開創新的生命目標和意義，提供也思社會設計實驗教育的學生來大苑子實習，學習負責的工作態度，且須經過實習考核後，還得以申請工讀機會，因此大安也思店的經營除了必須維持大苑子加盟店的營運準則以及滿足市場需求外，還須肩負青少年職涯探索與社會教育的責任，故每月的營收扣除必要成本後，將100%作為也思青少年的教育訓練和大眾的永續行動宣導服務，期待喚醒更多大眾關注台灣多元教育的發展。

台灣也思成立10年來，積極推廣服務學習教學法，自行研發服務學習套裝課程與體驗活動，跳脫傳統教學，以做中學歷程獲得學習概念，培養帶得走的能力，理解人類生活在經濟、社會、環境間的交互關係，營造永續行動，期許公民素養能夠普及偏遠鄉鎮，平衡城鄉社會教育資源。為了提供青少年更多元的學習途徑與機會，於2020年7月以高中生為主要招收對象，設立了也思社會設計實驗教育。