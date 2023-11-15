【藍白合定案】看民調決定正副手　18日上午見分曉

「藍白合」二次政黨協商取得共識，決議由前總統馬英九、藍白各推薦一位民調統計專家，檢視11月7日至11月17日各界民調結果，以及兩黨各供一份內參民調的結果。勝者得１點，統計誤差範圍內則「侯柯配」得１點，18日上午即見分曉。

今日上午10時，國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜以及民眾黨主席兼總統參選人柯文哲，在前總統馬英九的見證下舉行閉門會議，歷經2.5小時的協商，兩黨終於取得共識，也讓中間選民的心頭大石放下一半。

根據協商結果，決定總統、副總統參選人的方式將交由馬英九、藍、白各推薦1位民調統計專家，檢視評估11月7日至11月17日，社會各界公布的民調結果，以及國民黨、民眾黨各提供1份內參民調的結果。雙方同意若超過統計誤差，由勝者得１點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得１點。11月18日周六上午由馬英九基金會公布結果。

雙方共識聲明指出，藍白合後，兩黨共同組成競選委員會，全力輔選總統副總統候選人，及兩黨推薦立法委員候選人，不分區政黨票由各黨各自努力。

在馬英九見證下，國民黨及民眾黨承諾，為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府。除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。

馬英九說，國民黨和民眾黨今天達成合作協議，為台灣政治史上締造新紀錄，使雙方未來選舉能夠相互幫忙，依據協議全力以赴。

國民黨主席朱立倫表示，這次合作不單是第三波民主，從聯合競選到未來組成聯合政府，都能更匯聚更多力量，讓台灣更好。

國民黨總統參選人侯友宜提及，這幾天就會有一個結果，不論誰正誰副，共同攜手合作，讓中華民國台灣都能夠平安。

民眾黨主席、總統參選人柯文哲指出，台灣歷史上從未有聯合政府，如何組織、如何運作，都是一個嘗試，至於結果如何，都希望讓台灣往前進。