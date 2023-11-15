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攜手中國警察執法引主權退讓批評 泰國政府髮夾彎不推了

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/15 13:24
2023年10月4日，曼谷燭光悼念槍擊案死傷者。（圖／路透社Jorge Silva）

2023年10月4日，曼谷燭光悼念槍擊案死傷者。（圖／路透社Jorge Silva）

泰國本有意與中國警方攜手，在境內聯合執法，盼此舉有助打擊犯罪，強化治安，吸引泰國的重要財源中國觀光客，但消息一出引發主權侵犯擔憂，官方立場大轉彎，決定作罷。

今年 10 月，曼谷購物中心傳出槍擊案，一名青少年持槍濫射，造成2死，其中一人就是中國公民。在那之後，泰國便想方設法加強治安工作。

綜合路透社海峽時報報導，泰國政府向中國大使館提出了該計畫，讓雙方組成聯合警力，在觀光熱點巡邏，讓遊客感到更安全。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，過去義大利也推出了類似計畫，「相當成功」。

根據西班牙人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders），義大利有著最大規模的中國海外秘密警察局，這海外網絡遍布 53 國、至少有 102 站點。

然而，泰中聯合執法的消息一出，在網路引來一片反彈，擔憂此舉將助長中國打壓海外異議人士，同時傷及國家主權。泰國政府發言人駁斥此說，稱此計畫是為了打擊在泰國境內的中國黑道組織，與主權、獨立性毫無關係。「中國黑手黨怕自家警察，若能加入中國警力，觀光客會感到特別安心。」

鑒於反彈聲浪太大，泰國政府決定放棄，14 日表示不會推動相關計畫。

2019 年，泰國迎來破紀錄的 3,990 萬外籍遊客，其中中國人就佔了 1,100 萬。然而，COVID 疫情過後，中國觀光客回籠速度過慢，泰國遂於 9 月推出中國旅客免簽措施。

今年以來，已有 2,320 萬遊客訪泰。
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警力
執法
治安
曼谷

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更新時間 : 2023-11-15 16:26 GMT+08:00

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