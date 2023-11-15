一家補不到鯛魚的鯛魚燒珈琲店TOTONOYA魚ノ屋

來自日本原材料與技術轉移，一家捕不到鯛魚的鯛魚燒珈琲店- TOTONOYA魚ノ屋，目前於新竹遠百，新竹巨城游呀游上市，一家不賣鮮魚只賣沒有鯛魚的鯛魚燒珈琲店，形狀有紅喉，虱目魚，生蠔，魩仔魚與迷你魚，就是沒有鯛魚；人生累了、工作累了、讀書累了、逛街累了、、就休息摸”魚”一下，「TOTONOYA魚ノ屋」支持您先滿足自己，才有力氣再接再厲繼續努力，目前到11/30只要來店消費臉書打卡即送特種厚生乳霜淇淋1支價值90元。

TOTONOYA魚ノ屋-鯛魚燒珈琲店，分：不是鯛魚燒系列，任意捕2尾加贈生蠔2顆和魩仔魚兩串共150元；還有霜淇淋系列，特種厚生乳芝士1杯120元，可多加價追加黑糖隕石、魩仔魚、生蠔或迷你魚；還有加餡料的鯛魚燒1支75元，口味有萬丹紅豆、沖繩黑糖花生、黑胡椒芝士，北海道牛奶、黑隕石牛奶等；可自行發揮創意自己裝飾；另外，原味的魚魚組合135元1組、迷你魚組小份90元、大份160元1組。

鯛魚燒製作來自日本技術轉移原料部分在日本，餅皮原料來自紐西蘭無鹽奶油及台灣優質單一牧場，百分百純鮮乳，並無任何添加物的六甲田莊鮮乳，及優質台灣冷藏殺菌蛋，完全不加一滴水，所以表皮酥脆內鬆軟，充滿雞蛋香味。

TOTONOYA魚ノ屋-鯛魚燒珈琲店，飲料可搭配珈琲系列、茶拿鐵系列、萃茶系列、鮮果茶系列及冰沙系列，特別推薦珈琲系列中，別出心裁的沖繩瑪奇朵(1杯/95元)、優酪黑珈琲(1杯/100元)及蜜柑黑珈琲(1杯/120元)，滋味新鮮的珈琲香味，還有現場現萃的萃茶系列有春摘紅弎茶、埼玉小穀茶及梔子玉露綠茶(1杯/60元)，冷泡清涼茶香甘甜回韻；另外鮮果茶系列有蜜柑紅弎茶(1杯/90元)及蜜柑梔子玉露茶(1杯/100元)，清爽甜蜜都與鯛魚燒十份對味。

TOTONOYA魚ノ屋也有伴手禮，由從日本技術學習回來的烘焙師所烘焙的金沙鹹蛋黃曲奇餅及岩燒巧克力曲奇餅，普通裝一盒280元，兩盒特價500元；還有經典禮盒包裝的北海道濃乳曲奇餅，採用北海道高梨奶油，江別製粉特製的奶油口味曲奇餅，一盒380元，兩盒特價700元，都是送禮的好選擇。

TOTONOYA魚ノ屋-鯛魚燒珈琲店(竹北遠百漁港)

電話：03-6682986

地址：竹北市莊敬北路18號6樓

TOTONOYA魚ノ屋-鯛魚燒珈琲店(新竹巨城漁港)

電話：03-5355666

地址：新竹市東區中央路229號B1