Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 台灣2024總統立委選舉

【藍白二次協商】馬英九拋全民調染紅？蕭旭岑駁「烏龍爆料」：自己人打自己人

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/11/15 11:02
馬英九基金會執行長蕭旭岑回應背刺侯友宜一事是「烏龍爆料」（圖／截自中央社）

馬英九基金會執行長蕭旭岑回應背刺侯友宜一事是「烏龍爆料」（圖／截自中央社）

「藍白合」第二次政黨協商今（15）日登場，前總統馬英九出席見證。閉門會議期間傳出馬英九基金會執行長蕭旭岑赴中訪問後，馬提出全民調主張，對此蕭旭岑緊急澄清，當時與校長學者赴中參加學術論壇無關政治，所謂見台辦根本烏龍爆料，要侯辦惡補常識。

中選會開放20日至24日受理正、副總統參選人登記，然而藍白雙方對如何「合」的底線仍未有共識。雙方雖已有採全民調共識，但外傳國民黨主張，6成對比民調，4成政黨支持度互比，民眾黨則依然堅持一般全民調。

時限迫在眉睫，藍白合第二次政黨協商今日在馬英九文教基金會登場，民眾黨主席兼總統參選人柯文哲、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜親自與會，本次會談過程並對外不公開。

就在藍白閉門會議期間，鏡周刊爆出，馬英九基金會執行長蕭旭岑在馬英九拋出全民調主張前，曾訪中3天出席論壇，並與國台辦主任宋濤會面。侯辦表示整合應從黨內先尋求共識，批協商階段偏向柯陣營，釀內部歧見擴大。

蕭旭岑緊急出面回應，強調該次赴中是參與國際知名學術論壇，獲邀貴賓包含前日本首相鳩山由紀夫，他與兩位大學校長、9位國內學者獲邀前往，無關政治。

蕭旭岑更批評，侯辦人士誤將學術活動當台辦，應惡補大陸事務常識，他為了藍白合大局會相忍為黨，但強調這次根本是「自己人打自己人」的「烏龍爆料」。
藍白合
ˊ政黨協商
全民調
馬英九
蕭旭岑

相關新聞

藍白合談判第二回合11/15登場 柯文哲、朱立倫、侯友宜、馬英九出席
藍白合談判第二回合11/15登場 柯文哲、朱立倫、侯友宜、馬英九出席
2023/11/14 14:11
藍白怎麼合國民黨不同調！柯文哲：依馬英九全民調 會比較快
藍白怎麼合國民黨不同調！柯文哲：依馬英九全民調 會比較快
2023/11/11 14:52
馬英九挺全民調藍白合 柯文哲：國民黨點頭全民調即恢復政黨協商
馬英九挺全民調藍白合 柯文哲：國民黨點頭全民調即恢復政黨協商
2023/11/10 19:37
朱立倫回應「誤差內禮讓說」 強調「火車沒到站」、「捲麻花」沒意義
朱立倫回應「誤差內禮讓說」 強調「火車沒到站」、「捲麻花」沒意義
2023/11/03 18:15
柯文哲回應「藍白合」最後通牒： 全民調誤差範圍內不論輸贏都禮讓當副手
柯文哲回應「藍白合」最後通牒： 全民調誤差範圍內不論輸贏都禮讓當副手
2023/11/03 14:29

更新時間 : 2023-11-15 16:26 GMT+08:00

最受歡迎

日本民眾體內「永久性化學物質」PFAS超標 大阪擴大檢驗1000人 東京沖繩汙染疑與駐日美軍有關
日本民眾體內「永久性化學物質」PFAS超標 大阪擴大檢驗1000人 東京沖繩汙染疑與駐日美軍有關
反思共產黨文字獄《當中國解放了全世界⋯⋯賽博反賊2077》 動畫悲劇結局催淚
反思共產黨文字獄《當中國解放了全世界⋯⋯賽博反賊2077》 動畫悲劇結局催淚
《腦筋急轉彎2》要來了！首集超賣座全球票房破8億　全新情緒角色、前導預告曝光
《腦筋急轉彎2》要來了！首集超賣座全球票房破8億　全新情緒角色、前導預告曝光
〈時評〉台灣應與歐盟同步 訂定飲用水與食品中PFAS安全限量標準
〈時評〉台灣應與歐盟同步 訂定飲用水與食品中PFAS安全限量標準
〈時評〉台灣離岸風電潛力大 國產化將建立產業鏈永續發展
〈時評〉台灣離岸風電潛力大 國產化將建立產業鏈永續發展
台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追
台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追
冰島西南區火山最快數小時內噴發 活躍期恐達數世紀
冰島西南區火山最快數小時內噴發 活躍期恐達數世紀
〈財經主筆室〉國人太愛買ETF已破3.2兆元　為何金管會要提出示警？
〈財經主筆室〉國人太愛買ETF已破3.2兆元　為何金管會要提出示警？
〈時評〉不是兩岸一家親　是紅白一家親?
〈時評〉不是兩岸一家親　是紅白一家親?
台中國際花毯節11/11起登場 20萬株花草打造2公頃展區 剩餘停車格查詢、交管、接駁車資訊看過來
台中國際花毯節11/11起登場 20萬株花草打造2公頃展區 剩餘停車格查詢、交管、接駁車資訊看過來