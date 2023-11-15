【藍白二次協商】馬英九拋全民調染紅？蕭旭岑駁「烏龍爆料」：自己人打自己人

「藍白合」第二次政黨協商今（15）日登場，前總統馬英九出席見證。閉門會議期間傳出馬英九基金會執行長蕭旭岑赴中訪問後，馬提出全民調主張，對此蕭旭岑緊急澄清，當時與校長學者赴中參加學術論壇無關政治，所謂見台辦根本烏龍爆料，要侯辦惡補常識。

中選會開放20日至24日受理正、副總統參選人登記，然而藍白雙方對如何「合」的底線仍未有共識。雙方雖已有採全民調共識，但外傳國民黨主張，6成對比民調，4成政黨支持度互比，民眾黨則依然堅持一般全民調。

時限迫在眉睫，藍白合第二次政黨協商今日在馬英九文教基金會登場，民眾黨主席兼總統參選人柯文哲、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜親自與會，本次會談過程並對外不公開。

就在藍白閉門會議期間，鏡周刊爆出，馬英九基金會執行長蕭旭岑在馬英九拋出全民調主張前，曾訪中3天出席論壇，並與國台辦主任宋濤會面。侯辦表示整合應從黨內先尋求共識，批協商階段偏向柯陣營，釀內部歧見擴大。

蕭旭岑緊急出面回應，強調該次赴中是參與國際知名學術論壇，獲邀貴賓包含前日本首相鳩山由紀夫，他與兩位大學校長、9位國內學者獲邀前往，無關政治。

蕭旭岑更批評，侯辦人士誤將學術活動當台辦，應惡補大陸事務常識，他為了藍白合大局會相忍為黨，但強調這次根本是「自己人打自己人」的「烏龍爆料」。