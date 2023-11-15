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拜習會15日登場 近1/4參議員籲勿在台灣議題讓步 外媒：拜登將要求習近平「勿干預台灣大選」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/15 10:52
「拜習會」將登場（左圖取自facebook.com/WhiteHouse，右圖為中央社檔案照片）

「拜習會」將登場（左圖取自facebook.com/WhiteHouse，右圖為中央社檔案照片）

拜習會將在今（15）日於舊金山登場，據美國之音報導，拜登和習近平將在灣區的費羅麗莊園（Filoli）會晤，雙方將就一系列美中雙邊和全球性的議題，進行長達4小時的會談。

美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平會在昨（14）日抵達舊金山，準備參加這場雙邊會議。除了談如何管控兩國競爭關係，還將觸及台海局勢、俄烏戰爭、以色列與哈馬斯（Hamas）衝突、人權、打擊毒品芬太尼、人工智能與公平貿易等議題。

據自由亞洲電台、紐約時報報導，拜登將在會晤中明確告訴習近平「別干預明年1月舉行的台灣大選，以及明年底的美國總統選舉」。

金融時報報導，上次拜登和習近平會面，是去（2022）年11 月在印尼峇里島G20峰會場邊，雙方談了三小時左右。由於美中關係正處於40年來最低點，這次會面預料將就穩定中美雙邊關係盡最大努力。

近幾個月來，美中雙方恢復了高層接觸，包括國務卿布林肯訪問北京、外交部長王毅互訪華盛頓，兩國關係看似較先前和緩。

報導指出，拜登將重申華府的「一中政策」，但不會如中方所願表明反對台獨，而峰會也不會發表聯合聲明。此外，有美國官員坦言，此次美中元首會晤不會達成重大協議，尤其是在台灣問題仍在高度緊張的情況下，會談的目標是以便管理緊張局勢，並防止競爭演變成衝突、對抗及確保溝通管道暢通。

另一方面，拜習會前夕，美國參議院外委會首席議員里契（Jim Risch）14日率領21名共和黨籍參議員發布聯合聲明，呼籲拜登勿在美國對台政策上做出任何讓步。

參議員們表示，若拜登政府在台灣議題上讓步，將是美中競爭間另一項重大錯誤。

他們說：「沒有什麼議題比確保台灣擁有嚇阻中國侵略的能力與訓練還急迫，這攸關美國重大國家與經濟安全利益，以及整個印太區域的未來。」
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更新時間 : 2023-11-15 11:00 GMT+08:00

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