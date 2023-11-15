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藍白今重啟談判 賴清德提「全民合」、「世界合」

今日民進黨將揭牌不分區立委提名名單，於美國登場的APEC會議不日也將落幕，外傳「賴蕭配」將於20日撥雲見日。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/11/15 09:45
民進黨參選人賴清德（左）評15日登場的藍白合協商，認為應「全民合」乃至「世界合」。（圖／中央社　台灣英文新聞張雅鈞後製）

民進黨參選人賴清德（左）評15日登場的藍白合協商，認為應「全民合」乃至「世界合」。（圖／中央社　台灣英文新聞張雅鈞後製）

藍白今（15）日上午重啟協商，民進黨參選人賴清德在昨（14）日播出的節目專訪時表示，很意外，在野黨在選前就在談怎麼合、分位置，他相信人民當下會希望談的是「全民合」，至於「賴蕭配」似已呼之欲出，只待時機自將揭曉。

2024大選登記截止在即，藍白合遲遲未有結果，今日將在前總統馬英九見證下重啟協商，與此同時，中選會已在昨公告，「郭賴配」聯署破90萬人符合參選資格。

賴清德接受台視新聞「決戰2024 台灣大未來」專訪於昨日晚間播出，談及「藍白合」將進行第二次政黨協商，表示對在野選前整合，包括談分位置、正副手及行政院長誰當等感到意外。

賴清德認為，國際局勢波濤洶湧，台灣面臨各種挑戰時藍白合如此進行，「我相信人民在這個當下，會希望談全民合。」

賴清德也提出，藍白合最重的應該是跟民主陣營、國際社會更進一步合作，並強調「藍白合不如全民合，更應該要跟世界合」。

外傳「賴蕭配」板上釘釘，賴清德9日表示，副手考量已差不多完成，會優先公布不分區立委名單後再適時揭曉，此前將秉持外交態度，「不承認也不否認」，今日民進黨將揭牌不分區立委提名名單，於美國登場的APEC會議不日也將落幕，外傳「賴蕭配」將於20日撥雲見日，甚至蕭美琴的辦公室已在裝修。

相關閱讀：「賴蕭配」底定？ 賴清德打外交令：不承認不否認

賴清德也在電視專訪中大談與蕭美琴相識過程與第一印象，表示與蕭理念相同、目標一致，蕭美琴在立院表現亮眼、人緣好，獲不分黨派的肯定；擔任駐美期間貢獻良多，台美關係空前密切，彼此信賴達到最好。

被問及是否參選初始就鎖定蕭美琴並與之接觸洽談，賴清德僅表示，蕭美琴知道自己的責任，因為她非常關心國家，也很重視當前的工作，所以有一段時間跟黨內、社會一些意見領袖討論，哪個人選會比較適合，「基本上我們是從外而內，所以希望都能夠盡量接觸到可能的優秀的人選」。
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更新時間 : 2023-11-15 11:00 GMT+08:00

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