名作家以「台灣版羅密歐與茱麗葉」為楔子　帶領義大利讀者認識眷村文學

駐義大利代表處文化組與羅馬第三大學三度合作，推動「《他們在島嶼寫作系列III》─文學朱家紀錄片翻譯推廣計畫」，邀請知名文學作家朱天心親自赴義，舉辦臺灣文學主題講座，以「臺灣版的羅密歐與茱麗葉」為楔子，從觀察者與經驗者的視角，細細暢談臺灣眷村文學與當代文學發展現況與挑戰等議題，除讓義大利讀者領會臺灣歷史演進中，大時代小人物的美麗與哀愁，也勾勒出臺灣文學獨特的發展面貌與未來展望。
朱天心為臺灣眷村文學的代表作家之一，出生臺灣文壇傳奇家族，父親為名作家朱西甯，母親為翻譯家劉慕沙，姐妹朱天文、朱天衣亦為知名作家。朱天心在2場講座中藉文學朱家紀錄片《願未央》、《我記得》及今年4月發行義語版的《想我眷村的兄弟們》等故事交織為引，從國共內戰、國民政府遷台與省籍衝突等歷史記憶傷痕談起，深入爬梳她成長自眷村的童年書寫經驗、外省與本省的婚戀阻礙、眷村文化保存與語言承襲問題、跨省籍衝突、主體認同與和解及文學在當代社會式微現狀等議題，從中照見以「文學」書寫「歷史」、紀錄「真實」與勇敢反思「真相」的時代深度與社會價值。
講座由羅馬第三大學外文系教授暨義大利知名華語文學譯者Rosa Lombardi主持，羅馬第三大學外文系教授Sergio Conti 擔任口譯，攜手朱天心一同引導觀眾深入發掘臺灣文學多元面貌。2場講座均參與熱絡，除羅馬第三大學外文系師生出席外，更吸引義大利華語文學出版社總編、威尼斯、巴勒摩與佩斯卡拉大學華語文學系教授、羅馬高中華文教師與報社記者參與踴躍，並就源自文學世家的創作養分、其他文學大師的生命觀養成、女性在眷村扮演的文化傳播角色、父系與母系主體認同、母語教育與語言承傳及文學創作的社會功能等議題熱烈交流，引發參與者深思。
朱天心曾主編《三三集刊》，多次榮獲時報文學獎、聯合報小說獎及臺北文學獎等。著有足以留在臺灣文學史冊的小說《我記得》、《想我眷村的兄弟們》、《古都》、《漫遊者》、《獵人們》、《那貓那人那城》及散文集《三十三年夢》等書。朱天心表示，感謝這次駐義文化組與羅馬第三大學共同邀請赴義舉辦講座，有機會與一群對文學有熱情與感興趣的年輕世代面對面互動，讓她感受到文學的力量，即便在這個網媒影音爆炸、文學閱讀式微的年代，她能夠在異國述說著儼然翻了許多頁的眷村故事。她更期許自己餘年像恐龍般活著、或像一位抄寫經卷的傳道士，抄寫到最後一刻。
駐義文化組表示，臺灣擁有獨特又多元的文學發展脈絡，在民主自由的創作環境下，文學作家與作品卓越輩出，近年更積極迎向世界，如文化部藉由文學外譯與駐村計畫加強國際連結，駐義文化組則連三年結合當地大學華語文學系作為重要路徑，擴散臺灣文學國際推廣。今年適逢義大利文學巨擘卡爾維諾（Italo Calvino）百歲冥誕，與羅馬第三大學共同推出文學朱家紀錄片翻譯放映活動，並邀請作家朱天心舉辦專題講座，期盼能讓義國讀者與華語學子親炙臺灣文壇傳奇作家風華，藉此更加關注與喜愛臺灣文學作品，並讓文學成為認識臺灣文化與歷史的起點，透過文學與臺灣來場美好邂逅。