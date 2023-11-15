名作家以「台灣版羅密歐與茱麗葉」為楔子　帶領義大利讀者認識眷村文學

駐義大利代表處文化組與羅馬第三大學三度合作，推動「《 他們在島嶼寫作系列III》─文學朱家紀錄片翻譯推廣計畫」， 邀請知名文學作家朱天心親自赴義，舉辦臺灣文學主題講座，以「 臺灣版的羅密歐與茱麗葉」為楔子，從觀察者與經驗者的視角， 細細暢談臺灣眷村文學與當代文學發展現況與挑戰等議題， 除讓義大利讀者領會臺灣歷史演進中，大時代小人物的美麗與哀愁， 也勾勒出臺灣文學獨特的發展面貌與未來展望。

朱天心為臺灣眷村文學的代表作家之一，出生臺灣文壇傳奇家族， 父親為名作家朱西甯，母親為翻譯家劉慕沙，姐妹朱天文、 朱天衣亦為知名作家。朱天心在2場講座中藉文學朱家紀錄片《 願未央》、《我記得》及今年4月發行義語版的《 想我眷村的兄弟們》等故事交織為引，從國共內戰、 國民政府遷台與省籍衝突等歷史記憶傷痕談起， 深入爬梳她成長自眷村的童年書寫經驗、外省與本省的婚戀阻礙、 眷村文化保存與語言承襲問題、跨省籍衝突、 主體認同與和解及文學在當代社會式微現狀等議題，從中照見以「 文學」書寫「歷史」、紀錄「真實」與勇敢反思「真相」 的時代深度與社會價值。

講座由羅馬第三大學外文系教授暨義大利知名華語文學譯者Rosa Lombardi主持，羅馬第三大學外文系教授Sergio Conti 擔任口譯， 攜手朱天心一同引導觀眾深入發掘臺灣文學多元面貌。2場講座均參 與熱絡，除羅馬第三大學外文系師生出席外， 更吸引義大利華語文學出版社總編、威尼斯、 巴勒摩與佩斯卡拉大學華語文學系教授、 羅馬高中華文教師與報社記者參與踴躍， 並就源自文學世家的創作養分、其他文學大師的生命觀養成、 女性在眷村扮演的文化傳播角色、父系與母系主體認同、 母語教育與語言承傳及文學創作的社會功能等議題熱烈交流， 引發參與者深思。

朱天心曾主編《三三集刊》，多次榮獲時報文學獎、 聯合報小說獎及臺北文學獎等。著有足以留在臺灣文學史冊的小說《 我記得》、《想我眷村的兄弟們》、《古都》、《漫遊者》、《 獵人們》、《那貓那人那城》及散文集《三十三年夢》等書。 朱天心表示， 感謝這次駐義文化組與羅馬第三大學共同邀請赴義舉辦講座， 有機會與一群對文學有熱情與感興趣的年輕世代面對面互動， 讓她感受到文學的力量，即便在這個網媒影音爆炸、 文學閱讀式微的年代， 她能夠在異國述說著儼然翻了許多頁的眷村故事。 她更期許自己餘年像恐龍般活著、或像一位抄寫經卷的傳道士， 抄寫到最後一刻。

駐義文化組表示，臺灣擁有獨特又多元的文學發展脈絡， 在民主自由的創作環境下，文學作家與作品卓越輩出， 近年更積極迎向世界， 如文化部藉由文學外譯與駐村計畫加強國際連結， 駐義文化組則連三年結合當地大學華語文學系作為重要路徑， 擴散臺灣文學國際推廣。今年適逢義大利文學巨擘卡爾維諾（Ita lo Calvino）百歲冥誕， 與羅馬第三大學共同推出文學朱家紀錄片翻譯放映活動， 並邀請作家朱天心舉辦專題講座， 期盼能讓義國讀者與華語學子親炙臺灣文壇傳奇作家風華， 藉此更加關注與喜愛臺灣文學作品， 並讓文學成為認識臺灣文化與歷史的起點， 透過文學與臺灣來場美好邂逅。