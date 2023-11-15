開箱打卡點！「2023新北歡樂耶誕城」 四大祈福大道 感受濃郁的過節氣氛

當整座城市掛滿了耶誕節的裝飾，濃厚的耶誕氣息也逐漸蔓延，「2023新北歡樂耶誕城」即將於本週五11/17(五)開城，今年度新北歡樂耶誕城也特別將市民廣場周邊人行道打造成「祈福大道」，陪伴穿梭往來的民眾，以雀躍的心情迎接耶誕節的到來。

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今年新北歡樂耶誕城首創於市民廣場周邊打造四條祈福大道，分別是中山路人行道上的「天使祝福大道」，以傳遞節慶喜願的天使妝點街頭，吹奏著樂曲，提醒忙碌的人們放緩腳步，邀約心愛的家人與朋友們，一同深刻感受耶誕美好的節慶氛圍，接著縣民大道人行道上的「幸福花鹿大道」，以立體馴鹿造型搭配暖黃色深淺的霓虹燈飾，刻畫出耶誕節暖心場景，也代表著引領幸福到來的耶誕意象。

「好天使祝福大道」以傳遞節慶喜願的天使妝點街頭。（圖／新北市政府）

而新府路人行道上的「星想事成大道」，五芒星造型打造的拱門，代表著生命與健康的祈福，一座座豎立在人行道，穿梭其中，一同迎接美好的幸福未來。此外，還有充滿童趣以及富含祝福寓意的新站路人行道「好樹成雙大道」，以耶誕樹元素成雙成對緊接著彼此的設計，營造浪漫相聚的耶誕氛圍，也祝福著每個人來到新北歡樂耶誕城，都能感受溫馨相聚的幸福時刻，留下最甜蜜浪漫的冬日回憶。

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