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開箱打卡點！「2023新北歡樂耶誕城」 四大祈福大道 感受濃郁的過節氣氛

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/15 09:32
「好樹成雙大道」以耶誕樹元素成雙成對緊接哲彼此的設計，營造浪漫相聚的耶誕氛圍。（圖／新北市政府）

「好樹成雙大道」以耶誕樹元素成雙成對緊接哲彼此的設計，營造浪漫相聚的耶誕氛圍。（圖／新北市政府）

當整座城市掛滿了耶誕節的裝飾，濃厚的耶誕氣息也逐漸蔓延，「2023新北歡樂耶誕城」即將於本週五11/17(五)開城，今年度新北歡樂耶誕城也特別將市民廣場周邊人行道打造成「祈福大道」，陪伴穿梭往來的民眾，以雀躍的心情迎接耶誕節的到來。

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今年新北歡樂耶誕城首創於市民廣場周邊打造四條祈福大道，分別是中山路人行道上的「天使祝福大道」，以傳遞節慶喜願的天使妝點街頭，吹奏著樂曲，提醒忙碌的人們放緩腳步，邀約心愛的家人與朋友們，一同深刻感受耶誕美好的節慶氛圍，接著縣民大道人行道上的「幸福花鹿大道」，以立體馴鹿造型搭配暖黃色深淺的霓虹燈飾，刻畫出耶誕節暖心場景，也代表著引領幸福到來的耶誕意象。

開箱打卡點！「2023新北歡樂耶誕城」 四大祈福大道 感受濃郁的過節氣氛「好天使祝福大道」以傳遞節慶喜願的天使妝點街頭。（圖／新北市政府）

而新府路人行道上的「星想事成大道」，五芒星造型打造的拱門，代表著生命與健康的祈福，一座座豎立在人行道，穿梭其中，一同迎接美好的幸福未來。此外，還有充滿童趣以及富含祝福寓意的新站路人行道「好樹成雙大道」，以耶誕樹元素成雙成對緊接著彼此的設計，營造浪漫相聚的耶誕氛圍，也祝福著每個人來到新北歡樂耶誕城，都能感受溫馨相聚的幸福時刻，留下最甜蜜浪漫的冬日回憶。

更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網新北市歡樂耶誕城官方網頁或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。
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新北歡樂耶誕城

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